Zdroj: shutterstock

Přemýšleli jste někdy, jak hluboko byste měli sázet brambory? Tato otázka může znít trochu banálně, ale vězte, že je to klíčový krok k úspěšné úrodě! Připravte si lopatku, brambory a vydejte se s námi do světa zahradničení.

Všichni víme, že brambory jsou tak nějak základním kamenem naší stravy. Nejenže jsou chutné, ale také výživné. Ať už jste zkušený zahradník, nebo začátečník, přišli jste na správné místo. V tomto článku se zabýváme otázkou, jak hluboko sázet brambory, abychom dosáhli nejlepší úrody.

Pěstování brambor od A do Z:

Jak správně sázet brambory?

Sázení brambor může být občas trochu oříšek. Při sázení je důležité si uvědomit, že brambory rostou od “oček”, ne z kořenů, jak by někteří mohli předpokládat. Co to pro vás znamená?

Vyberte si kvalitní brambory k sázení. Brambory by měly být zdravé, bez chorob a s minimálně jedním "okem". Bez oka neporostou dál. Před sázením nechte brambory předklíčit, aby se “očka” začala probouzet k životu. Pak přijde ta nejdůležitější část - sázení. A zde následuje naše hlavní otázka...

Jak hluboko sázet brambory?

Brambory by měly být zasazeny asi 10-15 cm hluboko. To je zhruba délka standardní zahradní lopatky. V této hloubce se bude bramborám nejlépe dařit. Mohou se šířit, aniž by byly vystaveny přímému slunci, což by je mohlo poškodit.

Ale pozor! Pokud sázíte do jílovité půdy, nechte je trochu blíže povrchu, aby se nemusely potýkat s těžkým povrchem. A naopak, pokud sázíte do písčité půdy, můžete je zasadit trochu hlouběji, aby se dostaly k potřebné vlhkosti.

Kdy se mají sázet brambory?

Včasné sázení brambor je klíčem k úspěchu. Nejlepší čas pro sázení brambor je na jaře, kdy je půda dostatečně ohřátá - ideálně kolem 7-10 °C. To obvykle odpovídá období od konce března do dubna, ale záleží na konkrétním klimatu vaší oblasti.

Ačkoli to může být lákavé, vyhněte se pokušení sázet brambory příliš brzy. Chladné a vlhké podmínky mohou způsobit, že brambory zahnijí, než se vůbec rozrostou. Takže trpělivost je základní kámen úspěchu.

Kdy se sází brambory do pytle?

Pokud nemáte dostatek prostoru v zahradě nebo pokud žijete v bytě s balkónem, je tento způsob ideální. K sázení brambor do pytle se doporučuje použít odrůdy, které jsou určeny pro ranou sklizeň.

Brambory by měly být zasazeny do pytle na začátku jara, podobně jako při sázení do země. Zpočátku zasypte brambory jen několika centimetry kompostu nebo zahradní půdy. Jakmile brambory začnou růst, přidejte další půdu, dokud není pytel plný.

Zdroj: blog.seedsavers.org, rhs.org.uk