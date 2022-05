Zdroj: shutterstock

Kdo zahradničí, ten ví, že tulipány vyžadují dlouhou péči dopředu. Pokud chcete tulipány sázet na zahradu, vysázíte jejich cibulky do hlíny už půl roku předtím, tedy na podzim. Dobrou zprávou je, že když si chcete tulipány vypěstovat doma, můžete tak učinit téměř kdykoli.

Připravte si květináč s hlínou, můžete ji doplnit o hnojivo. Vsaďte cibulky tulipánů a na 3-4 měsíce schovejte váš výtvor do ledničky, tmavého studeného sklepa nebo jiného místa, kde je chlad a nekolísá teplota.

Po této době přichází na řadu vaše kreativita

Můžete si koupit třeba průhledné vázy či použít zavařovací sklenice. Na dno nasypte kamínky všech možných barev, mozaiku či štěrk. Vyjímat se zde budou i oblázky z dovolené od moře. Kamínky slouží jako dekorace, ale i jako ochrana. Kdybychom je nepoužili a cibulky vložily do nádoby jen tak, brzy nám začnou hnít.

Nádobu s kamínky zalijte vodou a umístěte do ní cibulky. Zde přichází klíčový okamžik – možná je to trochu neintuitivní, ale cibulky umístěte výhonky vzhůru. Brzy začnou cibulky pouštět kořínky. Díky tomu, že cibulky stojí na kamenech, dostanou se do vody opravdu jen kořínky a cibulky zůstanou v suchu.

Pokud jste doufali, že už je to konec, zklamu vás

Teď vás čeká období šesti týdnů, kdy nádobu opět uložíte do lednice nebo sklepa. Nezapomeňte neustále obměňovat vodu, ať je čerstvá, nekalí se, a také ať jsou kořínky pořád pod vodou a rostlina má dostatek vláhy.

Po šesti týdnech přichází vaše chvíle! Umístěte nádobu s tulipány na opravdu slunné místo, ideálně parapet. Zhruba za tři týdny tulipány vykvetou.

Tulipány váš byt můžou prozářit třeba na Vánoce Autor: shutterstock