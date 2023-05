Zdroj: shutterstock.com

Milujete žampiony, ale nechce se vám je neustále kupovat? Pak byste měli vědět, že pěstovat žampiony můžete i na své vlastní zahradě. Nejen že budou kvalitní a čerstvé, navíc budou vždy po ruce. A co víc – jejich pěstování není nic složitého.

Vlastní žampiony můžete pěstovat nejen na zahradě, ale klidně i uvnitř bytu. Skvěle se jim bude dařit v kompostu obohaceném o koňský hnůj. Ten však není nutnost. Protože jde o nenáročné obyvatele vaší zahrady, bude jim stačit kupovaný specializovaný substrát, případně žampionová zahrádka.

Jak pěstovat žampiony na zahradě?

Žampiony potřebují k růstu správnou vlhkost a teplotu – proto se jim bude dařit ve sklepě, v garáži, ve stodole, skleníku, ale i na balkoně či zahradě. Pokud chcete pěstovat žampiony doma, budete potřebovat žampionové podloubí (mycelium), kompostovaný substrát a krycí zeminu.

V případě, že si pořídíte přímo žampionovou zahrádku, budete mít k dispozici všechny zmiňované složky potřebné k pěstování nejlepších žampionů vůbec. Tyto zahrádky kupujte v kamenných prodejnách, kde se můžete podívat, v jakých podmínkách jsou skladované.

Jaká teplota svědčí žampionům?

Žampiony potřebují pro svůj růst teplotu mezi 21 až 24 °C. V bytě je můžete sázet celoročně. V žampionové zahrádce najdete substrát naočkovaný podhoubím, proto stačí spodní část zahrádky naříznout nožem a podhoubí nechat prorůstat substrátem.

Ve chvíli, kdy uvidíte bílé mycelium, je na čase zasypat substrát krycí zeminou. Zeminu udržujte neustále vlhkou, voda by neměla protékat až do substrátu. Až podhoubí proroste do krycí zeminy, bude žampionům stačit teplota kolem 18 °C. V této chvíli pozastavte zálivku. Přísun vody obnovte, až žampiony poporostou.

Pěstujte žampiony na zahradě Autor: shutterstock.com

Pěstování na zahradě

Žampiony nemusíte pěstovat jen v kupované zahrádce, ale také smícháním substrátu s podhoubím, které koupíte zvlášť. Substrát nasypejte do bedničky, do hloubky 5 cm nasázejte mycelium. Žampiony na zahradě se pěstují stejně jako doma, jen máte omezenou dobu kvůli počasí.

Vzrostlé houby sbírejte průběžně, doma tak můžete dosáhnout 3 až 6 růstových cyklů.

Zdroj: bobvila.com, bhg.com