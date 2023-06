Brukev zelná kedluben, jak zní celý botanický název této oblíbené zeleniny, je příbuzná se zelím, ale v praxi se řadí k bulvám a kořenové zelenině. Charakteristický je pro ni kulatý, mírně zploštělý tvar a v průměru může dosahovat až 20 centimetrů. Odrůdy se odlišují zbarvením, které závisí na obsahu přírodních barviv antokyanů. Setkat se tak můžeme s kedlubnami bílými, zelenými, načervenalými až tmavě fialovými. Všechny druhy výborně chutnají čerstvé, hodí se ale i do teplé kuchyně. Připravit z nich můžete polévky, placky nebo alternativu ke klasickému zelí, bulvy lze také naplnit masovou nebo sýrovou směsí a upéct. Skvělé jsou i zapečené nebo podušené na másle.

Vyzkoušejte jemný kedlubnový krém. Ve videu zjistíte, jak na to:

Oblíbený zelný salát Coleslaw lze připravit také z kedluben – a chutná stejně skvěle. Postup je jednoduchý – 3 kedlubny a 1 mrkev nastrouhejte nahrubo, nebo nakrájejte na tenké nudličky. V misce promíchejte 5 lžic majonézy, 3 lžíce zakysané smetany, lžíci vinného octa, lžičku hořčice a trochu cukru. Osolte, opepřete a poté zálivku smíchejte se zeleninou.

Jezte listy!

Neprávem opomíjenou surovinou jsou kedlubnové listy, které jsou nejen chutné, ale i velmi zdravé. Obsahují velké množství vitaminu C, vápníku, draslíku a železa – dokonce více než samotná kedlubna. Můžete je přidat do zeleninového salátu, nebo do tvarohové pomazánky, podusit jako špenát a také z nich připravit polévku.