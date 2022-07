Zdroj: pexels.com

Maliny jsou vedle jahod a ostružin jedním z nejoblíbenějších bobulovitých ovocí u nás. Nejsou náročné na pěstování a porostou vám téměř kdekoliv. Oblíbeným způsobem se stávají velkoobjemové nádoby. Jak na to?

Maliny obsahují mnoho prospěšných látek, jako je draslík, vápník nebo hořčík, ale také vitaminy B, C a K. Kromě toho, že jsou zdravé, jsou také velmi chutné a jejich využití je téměř nevyčerpatelné. Lze z nich vyrobit domácí čaj nebo nimi dochutit dezert nebo jogurt. Můžeme je také použít jako přírodní barvivo.

Není se tak čemu divit, že vzhledem ke všem zmíněným vlastnostem najdeme maliny téměř na každé zahrádce.

Kde vám porostou?

Maliny nemají příliš vysoké nároky. Porostou téměř všude, a i proto se s nimi tak často setkáme v lesích. Při domácím pěstování je klíčové zvolit správný substrát. Vhodný je takový, který zajistí dobře propustnou, humózní a středně těžkou půdu.

Je žádoucí, aby půda byla vlhká. Ovšem pozor. Příliš přemokřená půda způsobí hnilobu a zvýší riziko výskytu plísně na malinách.

Maliny obsahují mnoho prospěšných látek

Nádoby: z obchodu nebo vlastní výroba

Maliny, stejně jako borůvky či jahody a jiné bobulovité ovoce lze pěstovat v květináčích či jiných nádobách. První možností je zakoupit specializované pěstební nádoby. Druhou variantou je použití zednických kalfasů. Ty vás zpravidla vyjdou na méně peněz.

Než však do kalfasu nasypete substrát, je potřeba nádobu lehce upravit. Do spodní části udělejte dostatečné množství odtokových otvorů. Pokud by přišly deště nebo jste maliny přelili, nezůstane vám voda v nádobě. Příliš vody v maliništi je totiž nežádoucí, jak jsme již zmínili výše.

Bez čeho se maliny neobejdou?

Poté, co máme v proděravěné nádobě substrát, můžeme přejít k dalšímu kroku. Tím je zasazení malin. Vzhledem k omezenému prostoru, na kterém maliny porostou, je vhodné zvolit k pěstování spíše beztrnné a trpasličí odrůdy malin.

Růst vám podpoří hnojivo. Ideální je využít to, které je určené pro bobuloviny a drobné ovoce. Některé druhy navíc uvolňují potřebné živiny pozvolna. Maliny je tak budou čerpat po celou dobu vegetace.

Nespornou výhodou pěstování malin v nádobách je to, že mají výrazně omezenou možnost růst si tak, jak se jim zachce. Odpadne vám tedy nutnost maliník na vaší zahradě krotit. Navíc můžete pohodlně odebírat jednotlivé odnože a přesazovat je do dalších nádob.

