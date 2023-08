Zdroj: Shutterstock

Je jen málo věcí, které naruší chvíle odpočinku na zahradě, u vody nebo v lese tak, jako komáři. Setkáváme se s nimi pravidelně a přivádí nás k šílenství. Víte ale o nich něco? My vám přinášíme pět zakořeněných mýtů a jednu pravdu, která vás bude bolet.

Nicméně, i po mnoha letech výzkumu zůstává mnoho aspektů týkajících se komárů stále neobjevených. To zahrnuje faktory, které podporují růst jejich populací, jako jsou strava a místa pro rozmnožování, tak i to, jak tyto faktory ovlivňují různé lidi různými způsoby.

Sarah Rothmanová, aspirantka na doktorské studium na University of Maryland, společně s profesorem environmentální vědy a technologie Paulem Leisnhamem, zkoumá vztah mezi nepůvodními komáry a rostlinami v městských oblastech různých socioekonomických úrovní. Jejich cílem je lépe pochopit toto propojení během léta.

Co se stane s vaším tělem, když vás štípne komár:

Její motivace je pragmatická. Komáři mají negativní dopad zejména na zranitelné komunity, kde přenášejí různé patogeny, jako je malárie, virus Zika a západonilský virus. Čím déle komár žije, což je ovlivněno výživou získávanou v raném stadiu z rostlinného prostředí, tím více lidí může štípnout a potenciálně infikovat.

„Je to důležité pro veřejné zdraví a ekologickou spravedlnost,“ zdůraznila Rothmanová.



Mýtus 1: Komáři pijí jen krev

To není pravda! Pouze samice komárů sají krev, a to jen kvůli produkci vajíček, nikoliv pro svou vlastní výživu. Dospělí komáři získávají energii z cukrů a živin, které se nacházejí v rostlinách, podobně jako motýli a včely. Jejich jediný prospěch pro ekosystém spočívá v opylování rostlin a poskytování potravy pro různé predátory. Ovšem otázkou je, jestli jejich přínos je větší než s nimi spojené problémy.



Mýtus 2: Komáři létají hlavně v noci

Ti nejrušivější komáři v mnoha částech světa, kteří patří do druhu zvaného "komár tygří", jsou aktivní i během dne. Tento invazivní a agresivní druh byl do země dovezen z Asie v 80. letech 20. století. Kromě toho, že nejsou omezeni na večerní hodiny, tito komáři představují významný problém, co se týče šíření nemocí.



Mýtus 3: Města mají menší počet komárů než předměstí

„Většina komárů pochází z městských oblastí. A to až z 90 %,“ uvedla Rothmanová. Nicméně, méně zavedené komunity mohou být stejně postižené. Spolu se svými kolegy zkoumá rozdíly v populacích komárů mezi nízkopříjmovými oblastmi Baltimoru a bohatšími lokalitami, které mohou být ovlivněny organickým odpadem a vodními nádržemi vytvářejícími vhodné prostředí pro rozmnožování komárů.



Mýtus 4: Čištění ptačích pítek a dětských bazénků vyřeší komáří problémy

Toto je mýtus velký, jak sloní noha! Komáři mohou naklást vajíčka do velmi malých vodních nádrží, jako jsou misky pro zvířata nebo dětské hračky. Stačí jim dokonce i lžíce s vodou. Rothmanová doporučuje čtyři kroky k minimalizaci rizika: odstranění vodních nádrží, výměnu vody, pravidelné vypouštění a hubení díky přidávání bakterií, které ničí larvy. Množství a druh zahradního odpadu také mohou ovlivnit počet komárů, neboť tvoří vhodné místo pro jejich rozmnožování. Nativní rostliny jsou lepším výběrem než nepůvodní, neboť poskytují méně příhodné prostředí pro komáry.



Mýtus 5: Komáři jsou teritoriální

I když to může vypadat, že útoky komárů souvisejí s místem bydliště, jsou schopni překonat i velké vzdálenosti. Rothmanová zdůrazňuje, že komáři často překračují hranice svého teritoria, i když takovou potřebu nemají. Přítomnost stojaté vody v sousedství však může mít výrazný vliv na riziko komářích útoků.



A ta jedna pravda: Na komáry máte geny

Výzkumy ukazují, že krevní skupina, pocení a mikrobiom kůže ovlivňují náchylnost jednotlivců k bodnutí komárem. Někteří lidé jsou jednoduše atraktivnější pro komáry než jiní, a tato atraktivita může být ovlivněna genetickými faktory.

Zdroj: University of Maryland, skudci.com, Phys.org