Chcete zažít nevídané dobrodružství a už jste přehlceni klasickými památkami? Možná je na čase zkusit něco méně tradičního. V tomto článku vám přinášíme informace o zdech. A nejsou to jen tak ledajaké zdi, ale ty nejzajímavější na světě.

Zdi hrály v lidských dějinách obrovskou roli – přestože historici vojenství tvrdí, že zdi měly spíše psychologický význam, i tak se na naší historii hluboce podepsaly. Podívejte se na ty nejslavnější.

1. Velká čínská zeď

Velká čínská zeď patří mezi Sedm divů světa a je to nejdelší zeď na naší planetě. Měří asi 13,170 mil a první cihly byly položeny již v 7. století před naším letopočtem. Samotná stavba probíhala od konce 14. století do začátku 17. století. Vytvořena byla kvůli invazi kočovných kmenů, která trvala přes 2000 let.

2. Hadriánova zeď

Hadriánova zeď je nejdelší zdí v Evropě. Měří 119 km a patří do světového dědictví UNESCO. Je pojmenovaná po římském císaři, který nařídil tuto stavbu po návštěvě Británie v roce 1212. Chtěl oddělit Římany od tzv. barbarů, což byly kmeny žijící v dnešním Skotsku. Zeď vedla napříč celou severní Anglií, jižně od skotských hranic.

3. Zdi Ston

Středověké město Ston v jižním Chorvatsku skrývá zajímavé tajemství. Stojí v něm druhá nejdelší evropská zeď. Má přes čtyři míle a někdy se jí přezdívá také evropská zeď Číny. Tato zeď spojovala dvě města Ston a Mali Ston na poloostrově Pelješac. Postavena byla ve 14. století. Zdi jsou jedinečné počtem čtyřiceti věží a pěti pevnostmi.

4. Dubrovník

I v Dubrovníku v Chorvatsku se najdou impozantní zdi, které pokrývají staré město. Stojí na škálování strmých schodů a nabízejí nádherný výhled na Jadran na jedné straně a terakotové střechy na straně druhé.

5. Berlínská zeď

Od roku 1961 připomíná Berlínská zeď studenou válku. Ve své době dělila západ od východu. V noci z 12. na 13. srpna 1961 bylo nejdříve přerušeno spojení mezi Východním a Západním Berlínem ostnatým drátem. O tři dny později začal být drát nahrazován zdí a postupně došlo k vybudování opevnění hranic mezi NDR a SRN. Pád Berlínské zdi přišel dne 9. listopadu 1989.

