Hladkolistá petržel je nejenom dobrá chutí, ale také důležitá pro naše zdraví. Obsahuje vitamín C, železo a tak dále. Působí močopudně, má detoxikační účinky na náš organismus a pomáhá při chudokrevnosti.

Petržel na okně

Můžete si petržel vypěstovat v truhlíku nebo klidně v květináči. Nejlepší je ale použít speciální květináč, zvaný petrželák. Vyrábí se z terakoty jako klasické květináče, ale najdete i keramické nebo plastové.

Čím se liší od klasického květináče? Má po obvod speciální kapsičky, jakési otvory. Když se dáte do sázení, otvory mám pomůžou změřit, do jaké výšky dávat jaký substrát. Na úplné dno patří keramzit. Do výšky prvních otvorů pak nasypete běžnou hlínu. Ideální je těžší substrát. Sem vložte semínko nebo vzrostlou rostlinku. Mírně přimáčkněte a dosypte hlínou do dalších otvorů, opět přimáčkněte. Takto pokračujte až k okraji květináče.

Klíčová je i následná péče. Zalívejte opatrně tak, aby hlína netekla ven otvory. Nejlepší je nalít odstátou vodu přímo do misky.

