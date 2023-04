Zdroj: shutterstock.com

Správné pH půdy je klíčovým faktorem pro pěstování kvalitní úrody, ale také vlastnění zdravé zahrady, ve které se vám bude dařit. Spousta zahradníků však tento faktor přehlíží. Věděli jste, že má pH zásadní vliv v tom, jak dobře rostliny absorbují živiny?

Tady je srozumitelně vysvětleno, co to je pH:

Živiny v půdě jsou dostupné pouze v rozpustné formě. Pokud pH půdy neodpovídá potřebám pH rostliny, jsou živiny nedostupné. Ačkoliv nesprávné pH rostliny nezahubí, může výrazně ovlivnit jejich růst. Negativně se podepíše na květech, ale i plodinách.

Co byste měli vědět o pH půdy?

Půda na zahradě se dělí na zásaditou a kyselou. Kyselost nebo zásaditost udává pH půdy. Stupnice pH se pohybuje od 0 do 14. Jakákoliv hodnota pod 7 znamená kyselost a jakákoliv hodnota nad 7 zásaditost. Hodnota 7 je pH neutrální. Ideální hodnota pro většinu zahrad se pohybuje okolo 6,5 až 7.

Kdy se vám znalost pH vyplatí?

Kyselost a zásaditost půdy je vhodné znát při projektování zahrady či nové výsadbě. Ale také při zakládání zeleninových zahrádek. Ideální je pH půdy prověřit také tehdy, kdy se rostlinám v místě výsadby opakovaně nedaří. Když je jejich růst neuspokojivý a žloutnou jim listy.

Jak zjistíte pH půdy?

Ke zjištění pH půdy můžete přistupovat více způsoby. Můžete to nechat na profesionálech, případně můžete vzorky odeslat do specializované laboratoře. Pořídit si můžete také specializované měřicí přístroje. Ty jsou však pro běžného zahradníka zbytečně drahé.

Jak měřit pH „podomácku“

Hodnotu pH na zahradě si můžete zkusit změřit i sami. Výsledky však nebudou zcela přesné. Jen vám napoví, zda je půda spíše kyselá, nebo zásaditá. Budete potřebovat průhledné kelímky, vodu, jedlou sodu a vinný ocet.

Do dvou kelímků naberte vzorky půdy. Odstraňte z nich nečistoty. Zalijte je trochou vody a míchejte, dokud z nich nevznikne hustá kaše. Do jednoho kelímku dejte 1 čajovou lžičku sody a do druhého lžičku octa. Pokud kelímek se sodou začne bublinkovat, víte, že je to kyselá půda. Pokud reaguje kelímek s octem, je půda zásaditá. Pokud žádný kelímek nereaguje, je pH půdy neutrální.

Využít můžete také speciální lakmusové papírky, jde o levnou a poměrně přesnou variantu. Půda se testuje ideálně mimo sezónu. Mělo by to být v době alespoň 3 měsíce poté, co byla půda hnojená. Aby nedošlo ke zkreslení výsledku.

