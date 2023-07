Zdroj: Shutterstock

Při plánování pikniku začněte od podlahy. Kvalitní deka určená pro venkovní použití vám zajistí pohodlí. Přestože je skladnější a lehčí než klasické textilní typy, je mnohem pevnější. Piknikové deky jsou nejčastěji podšité hliníkovou fólií, která izoluje chlad a vlhkost. Pro snadné přenášení bývají opatřeny popruhem přes rameno, menší varianty lze složit do balíčku, který se snadno vejde do tašky či batohu.

Při výběru deky myslete také na to, kolik strávníků a jaké množství jídla by měla pojmout. Pokud na ni rozložíte všechnu výbavu, dózy s jídlem, chladicí tašku a ostatní nezbytnosti, může se snadno stát, že si nebudete mít kam sednout. Nejběžnější rozměr piknikových dek je 130 x 180 cm, pro vícečlennou skupinu je vhodné zvolit deku o rozměrech alespoň 220 x 200 cm, případně využít několik menších. Do úvahy vezměte také design – deka slouží jako ubrus a stylové provedení se zajímavým potiskem vám zážitek zpříjemní. Vzor by však neměl přebíjet pestrost pohoštění.

Co je v košíku

Symbolem pikniku je stylový proutěný košík. Na trhu je k dispozici velký výběr sofistikovaných košů se skvělou výbavou. Najdete v nich talíře, sklenice, příbory, slánku, otvírák na víno, látkové ubrousky, termosku, krájecí prkénko, hrnky – vše důmyslně uchycené po stranách či na víku, aby se během přenášení nic nepoškodilo.

Moderní varianty jsou vybaveny i oddělenou termoizolační kapsou, která udrží potraviny a nápoje v chladu. Nevýhodou piknikového koše je vyšší hmotnost, která komplikuje přenášení na velké vzdálenosti. Plánujete-li spojit piknik s delší túrou do přírody, oceníte spíše speciální piknikový batoh s plnou výbavou a pohodlnou manipulací.

Vychutnat si jídlo v přírodě ale samozřejmě můžete i bez speciální výbavy. Stačí využít to, co už máte doma – od batohu přes krabičky na jídlo až po příbory.

