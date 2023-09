Zdroj: Bonami

Při plánování pikniku začněte od podlahy. Kvalitní deka určená pro venkovní použití vám zajistí pohodlí. Přestože je skladnější a lehčí než klasické textilní typy, je mnohem pevnější. Piknikové deky jsou nejčastěji podšité hliníkovou fólií, která izoluje chlad a vlhkost. Pro snadné přenášení bývají opatřeny popruhem přes rameno, menší varianty lze složit do balíčku, který se snadno vejde do tašky či batohu.

Deka se vždy hodí

Při výběru deky myslete také na to, kolik strávníků a jaké množství jídla by měla pojmout. Pokud na ni rozložíte všechnu výbavu, dózy s jídlem, chladicí tašku a ostatní nezbytnosti, může se snadno stát, že si nebudete mít kam sednout. Nejběžnější rozměr piknikových dek je 130 x 180 cm, pro vícečlennou skupinu je vhodné zvolit deku o rozměrech alespoň 220 x 200 cm, případně využít několik menších. Do úvahy vezměte také design – deka slouží jako ubrus a stylové provedení se zajímavým potiskem vám zážitek zpříjemní. Vzor by však neměl přebíjet pestrost pohoštění.

Co je v košíku, to se počítá

Symbolem pikniku je stylový proutěný košík. Na trhu je k dispozici velký výběr sofistikovaných košů se skvělou výbavou. Najdete v nich talíře, sklenice, příbory, slánku, otvírák na víno, látkové ubrousky, termosku, krájecí prkénko, hrnky – vše důmyslně uchycené po stranách či na víku, aby se během přenášení nic nepoškodilo.

Moderní varianty jsou vybaveny i oddělenou termoizolační kapsou, která udrží potraviny a nápoje v chladu. Nevýhodou piknikového koše je vyšší hmotnost, která komplikuje přenášení na velké vzdálenosti. Plánujete-li spojit piknik s delší túrou do přírody, oceníte spíše speciální piknikový batoh s plnou výbavou a pohodlnou manipulací.

Vychutnat si jídlo v přírodě ale samozřejmě můžete i bez speciální výbavy. Stačí využít to, co už máte doma – od batohu přes krabičky na jídlo až po příbory.

Termotaška do parného léta

Stolování pod širým nebem má kromě svého kouzla i jistá rizika. Pohoštění se působením tepla a slunce může rychle kazit a následně způsobit zdravotní obtíže. V horkém počasí proto využijte termotašku nebo chladicí box, díky nimž se trvanlivost potravin prodlouží. Vybírat můžete z mnoha rozměrů a stylů – k dispozici jsou varianty ve formě plážové tašky, piknikového koše, brašny či batohu. Rozdíly jsou i v termoizolačních vlastnostech.

Základem termotašek je vždy hliníková fólie, k dispozici jsou i produkty doplněné speciální pěnovou izolací či gelem, který lze před použitím zamrazit, a zajistit tak potravinám stabilní teplotu po delší čas.

Využít můžete také přenosnou chladničku. I v tomto případě platí, že s ní vzhledem k rozměrům a hmotnosti daleko nedojdete, ale pokud plánujete vyrazit na piknik autem nebo ho uspořádat v parku nedaleko domova, je to sázka na jistotu.

Jíme příborem i rukama

Vybavení volte podle počtu strávníků a druhu jídla, které na piknik připravíte. Zatímco sendviče nebo řízky můžete pohodlně jíst rukama, na pečené maso už bude potřeba příbor a talíře či tácky. Hodit se bude také prkénko, nůž, otvírák na víno, slánka a pepřenka. Nezapomeňte na papírové či látkové ubrousky, určitě využijete i vlhčené ubrousky na otření rukou.

Nápoje si nejlépe vychutnáte ze sklenic, ale pokud máte obavy o jejich životnost nebo se kolem bude hemžit hodně aktivních dětí, dejte přednost plastové či papírové variantě. Plánujete-li piknik až do pozdního večera, oceníte osvětlení, jako jsou LED svíčky, lampy nebo závěsné žárovky. Myslete také na úklid – zabalte s sebou sáčky na odpadky, aby po vás v přírodě nezůstaly žádné stopy.

Slané a sladké občerstvení

Pohoštění na piknik by mělo být v první řadě snadno konzumovatelné a nenáročné na balení a převážení. Ideální jsou sendviče, tortilly, obložené bagety či plněné taštičky. Jako chuťovka poslouží různé druhy tvrdých a polotvrdých sýrů, nakládaná zelenina či sušené šunky.

Pokud chcete připravit zeleninový salát, smíchejte ho se zálivkou až na místě – salátové listy by během cesty zvadly a ztratily křehkost a chuť. Skvělou alternativou jsou těstovinové či luštěninové saláty – při přípravě však nepoužívejte majonézu, která si s horkým počasím nerozumí.

Připravit můžete rovněž maso, oblíbené jsou miniřízečky, roastbeef či masové rolády. Úspěch budete slavit také se slaným koláčem, výborný je například plněný směsí špenátu a sýra. Nezapomeňte ani na dezert – i zde platí, že snadná konzumace je základ. Upečte ovocný koláč, bublaninu či muffiny, praktické jsou také dezerty do skleničky s ovocem a krémem z tvarohu, ricotty či mascarpone.

Posezení s grilem

Přenosné grily jsou malé, lehké a snadno na nich připravíte maso či zeleninu. Praktickým řešením jsou také jednorázové grily z hliníku či bambusu obsahující dřevěné uhlí. Stačí je jen podpálit a do pár minut můžete začít s přípravou jídla. Vždy si však předem zjistěte, zda je na vámi vybraném místě povoleno gril používat – v opačném případě kromě požáru riskujete i nemalou pokutu. Chcete-li mít jistotu, můžete využít některé z veřejných grilovišť, která najdete v městských parcích a lesoparcích po celé republice. Nabízejí gril i posezení, takže vám jako výbava postačí vlastní dřevěné uhlí a speciality k opékání.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, muldale.com