Zdroj: Shutterstock

Pilea peperomioides je stálezelená pokojová rostlina, které se přezdívá palačinková kytka nebo chinese money plant, protože má kulaté listy ve tvaru palačinky či penízku. Ve své domovině v Číně roste v subtropických až tropických podmínkách v podrostu keřů a stromů, tudíž nepotřebuje přímé sluníčko.

A když už ji máte, jak ji přesadíte?

Pilea má ráda dostatek vlhkosti, ale nemělo by se to přehánět. Rozhodně je ale dobré k jejímu pěstování použít dostatečně propustnou půdu, tzn. přidat do substrátu trochu písku, aby zemina nezůstávala mokrá, a mít ji v nádobě s drenážním otvorem, aby se nestalo, že bude stát ve vodě.

Pileu můžete pěstovat při běžných pokojových teplotách a nevadí jí dokonce ani chladnější přezimování, např. mezi okny. Stačí ji zalévat jednou týdně, a až když substrát na povrchu trochu vyschne.

Když ji nebudete přelévat, nebude se pilea vytahovat za světlem a shazovat spodní listy. A právě kvůli světlu je také vhodné občas ji trochu pootočit, aby se za ním nenakláněla a nezatěžovala svůj křehký stonek. Ten je mimochodem dobré časem vyvázat k nějaké opoře, např. špejli, klacíku či bambusové tyčce.

Pilea má tendenci stářím tak trochu „vyholovat“, což znamená, že spodní listy postupně žloutnou, schnou a opadávají a stonek zde zůstává holý. V této souvislosti je důležité vědět, že pokud listy jednou opadají, už nikdy nedorostou.

Pilea se nevětví, vždy je to jen jeden stonek, a proto nemají starší exempláře ve spodní části žádné listy. Pokud máte starou rostlinku s hodně dlouhým vyholeným stonkem a listy jen v horní části rostliny, můžete pileu omladit, tzn. že jí ustřihnete vrchol a necháte ho ve vodě zakořenit. Nemusíte se ničeho bát, pilea koření opravdu dobře a za pár týdnů ji budete moci přesadit do květináče. Tím ji zkrátíte a budete ji mít zase pěkně zelenou už odspodu.

Pokud se začnou listy piley kroutit, znamená to, že se jí něco nelíbí. Může to být způsobeno přílišnou zálivkou, sluncem nebo teplem. Také se může stát, že její listy začnou žloutnout a opadávat. V tom případě zkuste změnit umístění a poskytnout rostlině co nejvíce světla bez dlouhodobého přímého slunce. Pomoci může i změna frekvence zálivky.

Zdroj: pokojovky.cz, blesk.cz