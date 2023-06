Zdroj: Shutterstock

Vytrvalé pivoňky patří k nejoblíbenějším kouskům v našich zahradách, ale také interiérech. Sehnat je můžete v řadě elegantních a jemných odstínech od růžové přes fialovou, modrou až po žlutou. Dále se dělí na základě toho, jestli jde o pivoňky s květy jednoduchými, plnými, nebo poloplnými.

A jak na pěstování pivoněk, které vydrží i čtyřicet let, se dozvíte ve videu:

https://www.youtube.com/watch?v=cyX70ZQWW94

Kde se pivoňkám daří nejlépe

Pivoňky spolu s růžemi vládnou českým zahradám. Výhodou pivoněk je, že sazenice v nádobách můžete sázet po celou dobu vegetace. Než však květiny zasadíte, pořádně si promyslete místo, protože pivoňky opravdu nemají rády přesazování.

Jako ideální se jeví záhon s kvalitní zeminou obohacenou o dobrý kompost na slunném místě a v závětří. Postupně rostoucí pivoňky jsou tak chráněné před větrem, který by mohl jejich křehké stonky zlámat.

Jak sazenici správně zasadit?

Pro sazenici je zapotřebí vykopat poměrně velkou jámu, a to nejlépe 50 x 50 centimetrů. Ideální je propustná půda, kterou ale můžete nahradit tak, že na dno nasypete štěrk s hnojivem. Pivoňky také ocení humózní a lehčí půdu.

Při umisťování rostliny do jámy dbejte na to, aby pupeny na dužnatých kořenech byly nejvýše tři až čtyři centimetry pod povrchem půdy. To aby mohly správně dýchat. Nedostatečný přísun vzduchu by měl na pivoňky podobně neblahý vliv jako vítr.

Mulčování a odplevelování aneb Průběžná péče

Pivoňky nezapomeňte pravidelně hnojit chlévským hnojem nebo takovými druhy, které jsou bohaté na dusík, draslík a fosfor. Důležité je také pravidelné zalévání a odstraňování okolního plevele. Nic nezkazíte ani občasným mulčováním, tedy ekologickou likvidací trávy a plevele.

Zdroje: bydleni.instory.cz, idnes.cz, vari.cz