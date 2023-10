Zdroj: shutterstock

Rozjasněte si jaro pestrobarevnými květy přímo ze své zahrady! Nyní je ten pravý čas na plánování a výběr cibulovin, které vás potěší svým kvetením hned po zimě. V tomto článku vám poradíme, jaké druhy si vybrat, jak je správně zasadit a na co si dát pozor, aby vaše zahrada rozkvetla do plné krásy.

Přichází zima a s ní i doba, kdy si mnozí z nás říkají: „Co s tou zahradou?“ Než se nadějete, bude tu jaro, a právě nyní je ten nejlepší čas začít plánovat. Cibuloviny jsou skvělou volbou pro každého zahrádkáře, neboť nejenže jsou relativně nenáročné na pěstování, ale přinášejí s sebou také výbuch barev a vůní, které zahánějí zimní chmury. V dnešním článku se společně podíváme na to, které cibuloviny jsou pro jarní výsadbu ideální a jak na ně, abyste mohli už brzy slavit úspěchy ve své zahradě.

Krásná kvetoucí zahrada už brzy na jaře? ANO!

Výběr cibulovin

Když se řekne jarní cibuloviny, většina z nás si hned vybaví nádherné tulipány nebo voňavé narcisy. Ale co takhle zkusit něco netradičního? Každý kout zahrady může ožít díky cibulovinám, jako jsou sněženky, krokusy či modřence. Tyto druhy nejenže rozkvétají velmi brzy na jaře, ale také přinášejí pestrobarevný kaleidoskop a vůně, které rozveselí každý den. Při výběru nezapomeňte zvážit, jak se jednotlivé druhy hodí k podmínkám vaší zahrady – některé preferují slunce, jiné zase polostín.

Příprava a výsadba

Předtím, než se pustíte do výsadby, je důležité půdu řádně připravit. Cibuloviny potřebují dobře propustnou půdu, aby nedošlo k hnilobě cibulek. Přidejte do zeminy dostatek kompostu a ujistěte se, že máte správnou hloubku a rozestupy mezi jednotlivými cibulemi. Tulipány a narcisy obvykle sázíme do hloubky třikrát větší, než je jejich výška, zatímco menší cibuloviny jako krokusy stačí zasadit méně hluboko. Nezapomeňte také na to, aby byly cibulky správně orientované – ostrým koncem nahoru!

Pokud zasadíte narcisy o něco později, nevadí, právě naopak! Pozdnější termín výsadby chrání pupeny před nežádoucím zásahem "narcisové mouchy."

Co se týče světla a stínu, velké cibule si určitě užijí slunné místo, zatímco menší cibulky se s trochou stínu vyrovnají podle svého druhu. Sněženky, bledule, španělský hyacint, ladoňka, ocún, puškínie a bramboříky zvládnou trošku stínu.

A co půda? Během vegetace potřebují krokusy, sněženky a bledule vlhčí půdu, zatímco lilie bělostná ocení vyšší obsah vápníku v půdě. Všechny cibuloviny si obecně rády přijdou na své s přídavkem kostní nebo rohové moučky. Naopak se jim přílišné přehnojení neprosperuje - před výsadbou nepoužijeme více než 100 g vícesložkového minerálního hnojiva na metr čtvereční.

I po výsadbě je třeba se o cibuloviny starat

Pravidelná kontrola a odstraňování plevelu by měly být samozřejmostí, stejně jako zálivka v případě suchého počasí. Po odkvětu je dobré nechat listy na rostlině zežloutnout a uschnout, protože právě v této době cibulka čerpá živiny pro příští rok. Teprve poté můžete listy odstranit. A pokud chcete mít jistotu, že vaše cibuloviny budou každým rokem krásnější, nebojte se je na podzim vykopat, rozdělit a znovu zasadit.

