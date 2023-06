Zdroj: Shutterstock

Platan javorolistý je listnatý strom patřící do čeledi platanovitých (Platanaceae). Může dorůst do výšky 45 metrů a dožívá se věku až několik set let. Jeho kmen má výraznou, světle šedou kůru, která se odlupuje a postupně odkrývá krásně skvrnitý vzor. Listy mají charakteristický tvar, který připomíná listy javoru, jsou ale silnější. Plody tvoří pichlavé kuličky, které zůstávají na stromě po celé zimní období. Díky své odolnosti a schopnosti přizpůsobit se různým prostředím se platan rozšířil po celém světě. Je oblíbeným stromem v městských parcích, protože dokáže snášet zhoršené ovzduší. Jeho široká koruna poskytuje stín a ochranu před slunečním zářením, na podzim se listy zbarvují do pestrých odstínů červené, oranžové a žluté.

Prohlédněte si zblízka unikátní Hippokratův platan na ostrově Kos:

Hippokratův platan

Ve starověkém Řecku a Mezopotámii platil za symbol krásy, síly a věčnosti. Byl spojován s bohy a často se vyskytoval v blízkosti chrámů a dalších svatých míst. Věřilo se, že platany mají léčivé vlastnosti a že jejich stín chrání před temnými silami. Připomíná to i jeden z nejslavnějších exemplářů – Hippokratův platan, který se nachází v hlavním městě ostrova Kos. Podle legendy pod ním slavný lékař vyučoval své žáky, ale podle odborníků se o původní strom vzhledem k věku nemůže jednat – pravděpodobně jde o jeho potomka. Hippokratův platan patří nejen k oblíbeným místním turistickým cílům, ale jeho sláva se rozšířila doslova po celém světě. Jeho odnože rostou před mnoha lékařskými univerzitami, knihovnami a zdravotnickými institucemi – jeden z potomků se nachází například na pozemku Národní knihovny medicíny v USA.

Vzpomínka na hraběnku Pokud byste si chtěli prohlédnout největší platan v České republice, vyrazte do Bartošovic do zámeckého parku. Zdejší rekordman, zvaný Josefinin platan, je starý úctyhodných 170 let, vysoký 32 metrů a objem jeho kmene přesahuje 8,5 metru. Nese jméno hraběnky Josefiny Pachtové, která zde žila na přelomu 18. a 19. století. Vzácný strom dovezený z Anglie nechal po její smrti na důkaz věrné lásky vysadit její životní druh Josef Jiří Meinert, profesor dějin, estetiky a umění.

Plavba alejí

Nezapomenutelný pohled na tento výjimečný strom nabízí slavná alej platanů podél kanálu Canal du Midi na jihu Francie. Jedinečná stavba ze 17. století spojuje Atlantský oceán se Středozemním mořem a v roce 1996 byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Během plavby můžete obdivovat tisíce vzrostlých platanů, které byly vysazeny při výstavbě a dodávají kanálu zcela unikátní charakter. Kanál se stal oblíbenou rekreační destinací – každý rok ho navštíví více než 50 000 turistů, kteří si užívají plavbu jihofrancouzskou krajinou ve výletních lodích, hausbótech či na jachtách, nebo se vydávají podél břehu na pěší a cyklistické výlety.

