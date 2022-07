Zdroj: shutterstock

Plevely – rostou, rostou, my jim v tom bráníme a ony pořád rostou. Tak nějak si totiž myslíme, že škodí rostlinám, které na své zahradě skutečně chceme. Často ale zapomínáme na to, že i plevel může být užitečný. Mnoho z těchto rostlin je dokonce léčivých.

Tak třeba mochna husí. Roste opravdu hojně a sbírá se její kvetoucí nať. Trpíte křečemi svalů? Bolestivou menstruací? Křečemi v břiše? Na to přesně vám mochna husí může být užitečná. Nasušte ji a udělejte si z ní čaj. Takový čaj 3x denně vám spolehlivě uleví od bolestí.

Kokoška pastuší tobolka Autor: shutterstock

Další do řady léčivých plevelů se přidává kokoška pastuší tobolka. Užitečná je při krvácení z nosu, žaludku, střev, ledvin. Dokonce i při velmi silném menstruačním krvácení. Opět si z ní udělejte čaj, případně zkuste sedací koupele nebo výplachy.

Znáte lopuch větší? Co je to za otázku, že? Ale věděli jste, že je léčivý? A to hlavně jeho kořen. Dokáže perfektně pročistit organismus. Pomůže s odstraňováním toxinů, takže podpoří pěknou pleť. Lze jej používat i při cukrovce.

Čekanka obecná je velmi cenná bylinka. Najdete ji na polích. Využívá se převážně její kořen. Podporuje činnost jater, ledvin a žlučníku. Pomáhá tedy na ekzémy. V dnešní době můžete pohodlně koupit čekankový sirup nebo třeba meltu, kde se čekankový kořen nachází.

Čaj z jetele? Ano, i ten může být léčivý. Je užitečný při ženských potížích, jako jsou kvasinkové infekce nebo výtoky. Podporuje činnost trávicího traktu a působí protizánětlivě.

zdroj: vasebylinky.cz, ireceptar.cz