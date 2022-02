Zdroj: Shutterstock

Plíseň na hlíně v květináči je znakem toho, že rostlinu příliš zaléváte a nenecháte povrch hlíny dostatečně vyschnout. Některé druhy plísní napadají kořeny květin, a přitom jsou ve vyvážených pěstebních podmínkách běžnou a neškodnou součástí zahradnického substrátu. Pokud je ale rostlina vystresovaná změnou teplot nebo přeléváním, houby a plísně se v kořenech přemnoží. Další příčinou tvorby plísní je také nevhodné hnojení v zimě.

Jak bojovat proti plísním

Nejdříve důkladně prohlédněte hlínu, zda se jedná skutečně o plíseň. Plíseň si totiž můžete lehce splést s usazeninami soli nebo vápna z hnojiva. Ve srovnání s plísní jsou usazeniny drobivé a suché. Pokud se jedná o usazeniny, zeminu stačí pouze prokypřit nebo vrchní část hlíny nahradit novým substrátem.

V případě, že se jedná o plíseň, zjistěte, do jaké hloubky zasahuje. Pokud je plísně jen trochu, nahraďte napadenou vrchní část hlíny novým substrátem a přimíchejte do něj mletou skořici, která obsahuje látku s protiplísňovými účinky. Rostlinu také nechte několik dnů bez zálivky, aby zemina vyschla.

Pokud je napadení plísní vážnější, rostlinu z květináče vyndejte a zbavte ji co největšího množství hlíny. Květináč poté umyjte horkou vodou, čisticím prostředkem a polijte octem. Rostlinu přesaďte do nové, kvalitní zeminy a opět do ní zamíchejte skořici.

Jak předejít vzniku plísní?

Zálivku omezte a rostliny zalévejte pouze do podmisky. Pokud v misce zůstane nějaká voda ještě půl hodiny po zalití, vylijte ji. V zimních měsících přerušte hnojení. Na dno květináče nasypte při výsadbě rostlin drenáž. To může být keramzit, kamínky nebo štěrk. Nezapomínejte občas prokypřit horní část zeminy, aby se provzdušnila. Hodně také větrejte, abyste byt zbavili přebytečné vlhkosti, která podporuje množení plísní.

