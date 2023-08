Zdroj: Shutterstock

Hlavními příčinami vzniku plísní na stěnách v domácnosti jsou nedostatečná cirkulace vzduchu a vysoká vlhkost. Rozvoj plísní a hub usnadňují stěny pokryté tapetami a barvami. Je důležité si uvědomit, že plesnivé stěny mohou způsobit zdravotní problémy, proto je vhodné zajistit, aby byly stěny řádně zbaveny plísní.

Příčiny výkvětu plísní

Při řešení problému plísní ze stěn je důležité mít na paměti, že pouhým odstraněním výkvětů se problém neodstraní. Nejdůležitější je najít a odstranit příčinu vlhkosti ve stěně. Nejčastější příčinou vzniku výkvětů je nedostatečné větrání, ale voda se do místnosti může dostat i zvenčí, např. v důsledku prasklého okapu, zatékající střechy nebo jiných stavebních závad v budově. V takovém případě by se při ošetřování plesnivého domu mělo začít s odstraňováním závady.

Jak odstranit plísně a houby ze stěn?

Při zahájení dekontaminace stěn je třeba zkontrolovat přilnavost omítky v oblasti výkvětu. Jak to zkontrolovat? Na vlhké stěny je třeba poklepat kladívkem. Pokud uslyšíte hlasitý a znělý zvuk, může to znamenat, že se omítka oddělila od podkladu. V mnoha případech to znamená, že je třeba starou vrstvu omítky oškrábat a nanést novou. Pokud zjistíte, že seškrábání omítky je nezbytné, nezapomeňte odhalit surové zdivo v okruhu asi 1 metru od napadené plochy. Po velmi důkladném očištění povrchu hrubým kartáčem jej opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.

S chemickými přípravky opatrně

Aby se spory navíc nedostaly do vzduchu, který dýcháme, je třeba povrch ošetřit speciálním přípravkem, který je škodlivý nejen pro plísně. Při jeho aplikaci je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a striktně se řídit pokyny výrobce. Po několika hodinách počkejte, až přípravek pronikne do stěn. Po uplynutí této doby můžete začít stěnu opět omítat. Mnohem menší problém je, pokud je zvuk „plný“. To znamená, že plíseň nebo houba napadla stěnu povrchově. Pak stačí napadenou část stěny nebo stropu velmi důkladně omýt hrubým kartáčem.

Na vině je vlhkost

Jak bylo uvedeno na začátku, houby nebo plísně se na stěnách objevují v důsledku špatného větrání a nadměrné vlhkosti v místnostech. Vodní pára kondenzuje a usazuje se na stěnách, čímž vytváří ideální podmínky pro růst hub a plísní.Aby se tomuto problému předešlo, je třeba zajistit cirkulaci vzduchu účinným odsáváním a především pravidelným větráním místností. Důležitý je také správný výběr oken. Ta bez možnosti mikroventilace brání správnému větrání a časem mohou způsobit vznik vlhkosti, která je prvním krokem k rozvoji plísní.

Teplo vs. větrání?

„Odhaduje se, že na celém světě se vyskytuje kolem 250 000 druhů plísní, z nichž pouze 100 000 bylo dosud identifikováno. Jen málo z těchto druhů je zodpovědných za poškození stavebních struktur a vybavení nebo má zdravotní důsledky pro obyvatele. Nic méně právě tato malá skupina plísní je nebezpečná a tvoří se ve špatně větraných a vlhkých interiérech,“ vysvětluje Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení (IZB). Často se v zájmu snížení nákladů na vytápění a spotřeby tepla utěsňují okna, dveře a snižuje intenzita větrání. Dobře fungující větrání vyžaduje otevření budovy venkovnímu vzduchu, což, pokud nevyužijete výhod nuceného větrání s rekuperací nebo mikroventilace, může snadno vést k prochladnutí místností.

