Tortilly sice patří mezi fast food, ale i ten může mít úplně jiné grády, než jste zvyklí. Upečte si je doma, přidejte skvělou kuřecí náplň, tradiční salsu a osvědčený dip, a rázem máte bezvadnou večeři, kterou neodmítnou ani děti. Navíc pokud je ve vaší rodině celiak, ani on nezůstane o hladu.

Suroviny: na samotné tortilly: 450 g kukuřičné hladké mouky Labeta, 340 g vody, 1 lžička soli, podle chuti čerstvé či sušené bylinky, přepuštěné máslo nebo olivový olej

na náplň: kuřecí prsní nebo stehenní řízky, 1 lžíce sójové omáčky bez lepku, sůl, pepř, uzená sladká paprika, sušený česnek, bylinky

na salsu: rajčata, sůl, pepř, šalotka nebo jarní cibulka, čerstvá bazalka

na dip: bílý jogurt, pažitka, sůl, pepř

Postup: Nejprve si připravte náplň. Maso nakrájené na kousky naložte do směsi koření a nechte zhruba hodinu odpočinout. Pak ho opečte na nepřilnavé pánvi s troškou oleje či ghí, případně ho obalte v kukuřičné mouce a upečte v troubě či usmažte na pánvi na ghí (oleji). K tortillám se hodí salsa z rajčat. Nakrájejte je nadrobno, okořeňte, přidejte šalotku (nebo jarní cibulku) a čerstvou bazalku, promíchejte. A dip vyrobíte smícháním bílého jogurtu s pažitkou a kořením.

Nyní si připravte samotné tortilly. Do vlažné vody přimíchejte kukuřičnou mouku, sůl, případně bylinky, zamíchejte a nechte 20 minut stát. Pak nahřejte pánev s nepřilnavým povrchem, můžete ji lehce pomašlovat například přepuštěným máslem. Z těsta vytvarujte menší kuličky a rozválejte je mezi dvěma pečicími papíry na placku (pokud by se těsto příliš lepilo, potřete olejem rovněž pečicí papír). Dejte si pozor, abyste placky nevyváleli příliš tenké, lámaly by se. Lepší je vytvářet menší tortilly, než jak je znáte z obchodu. Pochutnejte si na nich hned po upečení a naplnění, jinak byste je museli udržovat v teple a vlhku, aby neztvrdly. Kromě salsy a dipu přidejte zeleninovou oblohu podle chuti.

Zdroj: Denisa Váchová, Labeta