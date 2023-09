Zdroj: Shutterstock

Extrémní počasí je hlavním průvodním jevem klimatické změny, kterou planeta prochází. Dá se shrnout do jedné stručné věty - Země se otepluje. Stačí pár desetin stupně Celsia navíc a dějí se nevídané věci. Bude to snad ještě horší?

Ničivé přívalové deště se střídaly s nadstandardními vlnami veder. Například ve Španělsku v létě naměřili až 46 °C:

Letošní červenec byl nejteplejší

Evropská klimatická služba Copernicus začátkem srpna oznámila, že letošní červenec byl nejteplejším měsícem za celou historii měření. Globální průměrná teplota byla 16,95 °C, to je o 0,33 stupně více než do té doby v nejteplejším měsíci – červenci 2019. Ohřívají se také světové oceány, u jižního pobřeží Floridy meteorologická bóje 24. července naměřila 38,4 °C, což je nový světový rekord v teplotě zaznamenané u hladiny moře. „Koupat se v těchto dnech v oceánu je jako ponořit se do hustého bublajícího sirupu,“ glosoval to deník The New York Times.

Ještě silnější slova volil generální tajemník OSN António Guterres. „Změna klimatu je tady. Je to děsivé. A to je jen začátek. Éra globálního oteplování skončila a nastává éra globálního varu,“ prohlásil. Do skutečného varu má naše planeta ještě daleko. Nicméně je jasné, že podle dat, která vědci získali například ze vzorků arktického ledu, takové teplo nebylo na Zemi nejméně 120 000 let.

Stačí pár desetin stupně

Politici často přehánějí, před klimatickou změnou a jejími důsledky ovšem varují i odborníci. „V posledních zhruba dvou stech letech zažíváme změnu, která je bezprecedentní. Nejen svým globálním pokrytím, ale i rychlostí,“ řekl Týdeníku Květy klimatolog Radim Tolasz, který je českým zástupcem v Mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN. Globální světová teplota podle něj v porovnání s takzvanou předindustriální érou, tedy lety 1850 až 1900, stoupla o 1,1 °C.

Zdá se vám takový nárůst teploty nepříliš zásadní? To je ale podle Radima Tolasze velký omyl. „I o pár desetin stupně vyšší průměrná teplota znamená častější extrémy počasí,“ říká. Každá desetina stupně podle něj zvýrazňuje problémy, které počasí přináší. Měli bychom se připravit třeba na rozsáhlejší a rychlejší povodně, nebo naopak na dlouhá horká období, při kterých vůbec nebude pršet. Neznamená to sice, že každý následující rok bude teplejší, nebo plný extrémů jako ten letošní, ale že se podobné výkyvy budou objevovat stále častěji.

Dlouhé vlny letních veder zvyšují riziko požárů

Každých 10 let?

Podle vědců z mezinárodního klimatologického a meteorologického sdružení World Weather Attribution (WWA) se vlny extrémních veder podobné těm letošním mohou v jižní Evropě opakovat zhruba každých deset let. Pokud by ale globální světová teplota stoupla o další 1 °C, mohly by přicházet dokonce každé dva roky až pět let. Tento scénář by podle WWA mohl nastat přibližně za 30 let, v případě, že všechny signatářské země klimatické Pařížské dohody plně nedodrží své současné závazky k rychlému snížení emisí.

Citrusy pěstovat nebudeme

Změny klimatu jsou patrné i v České republice. Na mnoha místech naší země se podle vědců projevují například suchem, které bylo i jednou z hlavních příčin nedávné kůrovcové kalamity. Sucho by v budoucnu mohlo způsobit například problémy s podzemními zásobami pitné vody, vyprahlá zemědělská půda s sebou nese mnohem vyšší nároky na zavlažování. Odborník Radim Tolasz říká, že klimatická změna nejvíce postihne teplé a suché regiony ČR: jižní Moravu, Polabí nebo Podkrušnohoří.

„Právě tam se budou problémy prohlubovat a zhoršovat možnosti pěstovat rostliny, na které jsme byli zvyklí. Pokud budeme chtít udržet naše zemědělství, budeme se muset novým podmínkám přizpůsobit,“ uvedl. Neznamená to podle něj, že za několik let u nás běžně budeme pěstovat citrusové plody, ale dojde prý například ke změně rozmístění plodin v jednotlivých regionech a využívání odolnějších odrůd.

Počasí se nemění jen v létě

Podle klimatologů měření prokázala, že v posledních letech máme v našich zeměpisných šířkách teplejší zimy s menším množstvím sněhu. Ubývá ho nejen v nížinách a ve velkých městech, ale i na horách. To přináší problémy některým ekosystémům, které potřebují sněhovou pokrývku jako ochranu před mrazy. Méně sněhu pak samozřejmě znamená i další úbytek vody v krajině.

Štiky mají smůlu

Akademie věd ČR nedávno zveřejnila výzkum, podle kterého roste teplota vody v českých rybnících. Přispívá ke zhoršené kvalitě vody a komplikuje tradiční chov ryb. Do budoucna se očekává strmý nárůst počtu dnů s povrchovou teplotou vody nad 29 °C, kvůli tomu rychle ubývá rozpuštěného kyslíku ve vodě, na němž jsou ryby závislé.

Vzrůstající teplota vody v českých rybnících komplikuje tradiční chov ryb

„Očekáváme výskyt povrchových teplot vody, s kterými jsme se v našich rybnících dosud nesetkávali, což bude znamenat zásadní výzvu například pro tradiční způsob chovu kapra obecného,“ uvedl bioklimatolog Matěj Orság. „Například na jižní Moravě bylo ve druhé dekádě tohoto století takových dnů šest ročně, v letech 2035 až 2064 jich bude už 16 a ke konci století téměř 30,“ dodal. Nejohroženější oblasti jsou podle něj na jižní Moravě, na severu a severovýchodě od Prahy a v části Moravskoslezského kraje.

Radovan Kopp z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství na Mendelově univerzitě v Brně předpokládá, že kvůli oteplování postupně z českých rybníků vymizí síhovité ryby, jako třeba síh severní maréna, či dravci. „Candáti, sumci a štiky jsou ve vodě aktivnější a potřebují víc kyslíku než kapři,“ vysvětlil.

Zdroj: časopis Květy, worldweatherattribution.org