Kde se vlastně pověra o sedmi letech vzala? Průměrná délka života u lidí je asi 77 let, u psů je to 11. Když 77 vydělíme 11, vyjde nám číslo 7. Bohužel, takhle lineární to není. Záleží na tom, v jaké fázi života se pejsek nachází.

Dospělí jsou v půl až jednom roce

Což by odpovídalo lidským sedmi letům. A naopak se psi dožívají klidně 20 let, což je v přepočtu na lidský věk 140 let. Ani to není příliš věrohodné. Proto se v poslední době mluví o jiném přepočtu. Podle milníků. Výpočet probíhá logaritmicky, tím vás ale zatěžovat nebudeme. Naštěstí to jde i bez vzorce.

První rok psí jako 31 let člověka

Když jsou psovi 2 roky, odpovídá to 42 letům člověka. Pokaždé, když se věk zdvojnásobí, přičte se 11 lidských let. To tedy znamená, třeba u osmiletého psa, že ke zdvojnásobení došlo třikrát. Z jednoho roku na dva, ze dvou na čtyři, ze čtyř na osm. Je mu tedy 31 let (za první rok života) a 11 + 11 + 11 (11 let za každé zdvojnásobení). Jeho věk pak odpovídá zhruba 64 lidským rokům.

Ve výsledku je věk jedno

Prostě buďte s vaším mazlíčkem, co nejvíc se vám podaří. Čas běží rychle a pejsci vaši lásku potřebují. Mnohonásobně vám to vrátí.

