Chcete, aby vám podlaha vydržela co nejdéle pěkná? Přestože neumíme lítat, dá se to zařídit. Výrobci krytin začínají nově využívat nanotechnologii, která se už dávno osvědčila i v kosmickém průmyslu.

U podlah se řeší mnoho faktorů a jedním z nich je mechanická odolnost. Ta se dá podpořit nejen vhodným výběrem materiálu, ale také jeho ochrannými vrstvami. Novinka v segmentu minerálních krytin se jmenuje Titanium Nano Layer a jde o technologii, která až o třicet procent zvyšuje odolnost těchto podlah proti poškrabání. Používá ji značka Arbiton.

Osvědčená záležitost

Titanium Nano Layer není vynález 21. století, nýbrž 20. století, v oblasti podlah se však dosud nevyužíval. Tato technologie se nejprve prosadila v kosmickém průmyslu, nanolaky se používaly k ošetření například vesmírné lodě Apollo. Postupem času se z kosmického programu dostala blíž k běžným smrtelníkům. „S nanolaky se můžete setkat například v automobilovém průmyslu, fungují jako ochrana karosérií proti poškrabání. Ale v rámci podlahových krytin jde o novinku, unikátní záležitost,“ tvrdí Milan Mrkáček ze společnosti Kratochvíl parket profi.

Jak to funguje

Minerální podlahy jsou ošetřené speciálním lakem, který se díky nepředstavitelně nepatrným částicím dostane i do nejmenších mikropórů krytiny. Což vede k až o 30 procent vyšší odolnosti, v porovnání s podlahami, jež využívají klasický lak (ten zůstává na povrchu podlahy, neproniká dovnitř). Těžko si to ale zkontrolujete, není to vidět ani pod mikroskopem. Nanometr je totiž jedna miliardtina metru.

Značka Arbiton používá osvědčenou nanotechnologii u všech svých minerálních krytin

