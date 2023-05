Zdroj: shutterstock

Někteří jedinci jsou aktivní, jiní si zase raději poleží v pelíšku. Vaše podlaha to však může odnést tak či tak. To stejné platí i na opačnou stranu: stačí, aby jen trochu klouzala a nepříjemné zranění je na světě. Odolnost proti poškrábání a vodě tak není to jediné.

Nehody se občas dějí a podlaha se nebude blýskat napořád. Proto pro vás máme snadné a levné řešení na její důkladné vyčištění, které oceníte v domácnosti s dětmi a zvířaty.

Je koberec opravdu správná volba?

Koberce jsou skvělé na celodenní válení a hraní. Proto když každý chceme pro své chlupaté přátele maximální pohodlí, nám na mysl jako první vyvstane právě ten. Není však ideální, pokud z něj nechcete zdlouhavě a složitě sbírat chlupy a nečistoty. Nebo jej každou dekádu měnit za nový. Proto při výběru hledejte koberec odolný proti vlhkosti, vhodný pro domácí mazlíčky.

Vhodnou alternativou jsou však odnímatelné koberce. Když se zašpiní část, jednoduše ji vyčistíte samostatně. A navíc na nich budou vaši mazlíčci víc než ve vlastním pelíšku.

Tato podlaha odolá všemu

Kamenné podlahy, dlaždice nebo leštěný beton nejsou sice tak příjemné na chůzi, zato se jedná o neuvěřitelně odolné a trvanlivé materiály, které se skvěle udržují. I když se nemusíte bát o škrábance, mohou být kluzké a studené. Chlad může u starších psů způsobovat artritickou bolest.

Levné a odolné podlahy pro psy

Pokud se necítíte na to utrácet velké peníze za drahou dřevěnou podlahu, doporučujeme zvolit její levnější alternativu vinyl. Ať přijde váš pes zvenku plný bláta, nebo vymáchaný v kaluži, vy se budete jen smát. Vinyl totiž vydrží nápor škrábanců a vody, které snadno a rychle uklidíte. Navíc vám nezatíží peněženku a budete si moct vybrat ze spousty barev a designů.

