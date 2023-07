Zdroj: shutterstock

Budete-li investovat do vinylové podlahy, nezapomeňte na jejího nezbytného partnera - kvalitní podložku. Ta se může stát záchranou vašeho komfortu i peněženky. Pojďme se ponořit do světa podložek, který je mnohem zajímavější, než by se mohlo zdát.

Vinylová podlaha je velkým hitem posledních let a není se čemu divit - její vzhled, odolnost a snadná údržba ji dělají ideální volbou pro mnoho domácností. Ale podobně jako dobré víno potřebuje správné skleničky, tak i vinylová podlaha žádá o kvalitní podložku. Bez ní riskujete poškození podlahy, zvýšenou hlučnost a nepříjemný došlap.

Proč potřebujete podložku?

Jakou podložku dát pod vinylovou podlahu?

Výběr podložky pod vinylovou podlahu by měl být cílený a promyšlený. Její klíčové vlastnosti, které by měla splňovat, jsou tuhost a odolnost k dlouhodobému namáhání. To znamená, že podložka musí být schopna udržet podlahu pevnou a tuhou, chránit ji před poškozením a tlumit hluk o 14-20 dB, podle typu podložky. Právě tyto vlastnosti přispívají k pohodlí při chůzi, zmírňují bolesti kloubů a snižují pocit únavy při dlouhodobém stání, například při vaření v kuchyni.

Jak silnou podložku pod vinylovou podlahu?

To se liší v závislosti na vašich potřebách a místě, kde se podlaha nachází. Obecně platí, že tlustší podložka poskytne vyšší úroveň komfortu a tlumení hluku. Nicméně vždy je důležité si uvědomit, že podložka musí splňovat kritéria vysoké tuhosti a odolnosti k dlouhodobému namáhání, a to bez ohledu na její tloušťku.

Při výběru podložky nezapomeňte na staré rčení: "Kdo si hraje, nezlobí". Pokud se pokusíte ušetřit na podložce, riskujete, že svou novou vinylovou podlahu zničíte za 1-2 roky. A to už není úspora, ale finanční past! Proto pečlivě vybírejte a nebojte se investovat do kvalitní podložky. Vaše podlaha vám to vrátí v podobě dlouhé životnosti a vaše klouby v podobě komfortu a pohodlí.

