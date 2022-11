Zdroj: Shutterstock

V Česku vládne podpojištění nemovitostí. Bohužel. Lidé si mnou ruce, že platí za pojistku stále tolik, co před lety a jak na to vyzráli. Jenže problém je ten, že pokud nastane pojistná událost, dostanou jen zlomek skutečné škody.

Jak je to možné? Vezměme si jednu virtuální nemovitost. Představte si, že máte dům, který má nyní hodnotu 5 milionů korun. Vy jste ho však kdysi pojistili na částku 2,5 milionu a od té doby smlouvu neaktualizovali. Dům je tedy podpojištěný o 50 %. Když vám odlétne střecha za 300 tisíc, od pojišťovny dostanete maximálně polovinu z této škody. A když dům třeba celý vyhoří, z pojistky vám vyplatí jen 1 250 000 korun. A za to si nový nepostavíte. Dnes už za to sotva postavíte i jen tu novou střechu.

Tento problém se přitom týká velkého počtu nemovitostí. „Podle našich informací odhadujeme, že 4 ze 6 nemovitostí jsou podpojištěné. Kvůli rostoucím cenám stavebního materiálu a práce je stavba nového domu dražší zhruba o 40 %, než byla před 2 lety. U bytů to je pak v určitých regionech ještě horší. Jejich cena totiž někde vzrostla až dvojnásobně. Obecně se dá říct, že když klient smlouvu poslední 2 až 3 roky neaktualizoval, je podpojištěný,“ upozorňuje mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Co je podpojištění Podpojištění je stav, kdy je předmět pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota. V případě pojistné události pak bude pojistné plnění (tedy náhrada od pojišťovny) stanovováno ve stejném poměru ke škodě, v jakém byla částka, na niž bylo pojištění sjednáno, ke skutečné (reálné) hodnotě pojišťovaného předmětu. Zdroj: Wikipedia



Co s tím?

Důležité je pojistky aktualizovat. Jistě, aktualizovaná pojistka je dražší, ale zase pokrývá celou aktuální hodnotu nemovitosti. Aktualizace by se měla provádět přibližně jednou za tři roky, aby reálná hodnota zachytávala pohyby na trhu nemovitostí.

Ovšem jak zjistit, jakou hodnotu má dnes vaše nemovitost? Můžete to zkusit komparativní metodou, že si vyhledáte podobnou nemovitost v okolí, která je na prodej. Druhá možnost je navštívit pojišťovnu, kde vám spočítají, jaká je hodnota dané stavby v aktuální čas a rovnou vám i mohou říct, kolik vás to bude nově stát. Třetí možnost je, že některé pojišťovny to mohou dělat on-line. „Málokdo ale tyto ceny zná. Proto jsme vytvořili kalkulačku, do které klienti zadají základní údaje o své nemovitosti, jako je její plocha, materiál atd., a ukáže se jim částka, na kterou mají domov pojistit. Kalkulačku pravidelně aktualizujeme a garantujeme, že když si klient pojistí dům nebo byt na navrženou hodnotu, nebudeme uplatňovat podpojištění,“ vysvětluje Maťašeje.

Samozřejmě, že můžete zkusit přejit k jiné pojišťovně, ale je třeba myslet na to, že nelze změnit pojišťovnu jen tak. Musí to být před koncem uplynutí pojištěné doby (tedy většinou jednoho roku) a je zde i termín před skončením této lhůty, do kterého se musíte vejít.

Zdroj: Direct pojišťovna, wikipedia, ČSOB