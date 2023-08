Zdroj: shutterstock.com

Spekulantů, kteří nevyčerpají podporu v nezaměstnanosti do konce, nechají se na chvíli zaměstnat a poté pobírají podporu znovu, je hodně. Nový zákon totiž počítá se změnou, která má podobné zneužívání ztížit.

Pro získání podpory v nezaměstnanosti musíte v současnosti splnit tyto podmínky:

za poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání musíte mít odpracováno alespoň 12 měsíců,

ke dni přiznání podpory v nezaměstnanosti nesmíte pobírat starobní důchod či nemocenské dávky,

ke dni přiznání podpory v nezaměstnanosti nesmíte být ve výkonu trestu,

vás případný výsluhový příspěvek nesmí být vyšší než vaše případná podpora v nezaměstnanosti.

Podívejte se na video, jak nepohořet u pracovního pohovoru:

Dokonce, i když si v uplynulých dvou letech odpracujete 12 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, má to své podmínky. Touto prací musíte získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Brigády malého rozsahu se proto nepočítají. Pokud byste měli souběh několika zaměstnání, které by obě vytvářely dobu důchodového pojištění, započítává se vám pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti tato doba jen jednou.

Jak dlouho můžete být na podpoře?

Doba, po kterou můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti, se liší podle vašeho věku v den podání žádosti:

osoby do 50 let: 5 měsíců,

osoby od 50 do 55 let: 8 měsíců,

osoby nad 55 let: 11 měsíců.

Částka, kterou dostanete, se odvíjí nejen od vašeho průměrného měsíčního výdělku, ale i od způsobu, jakým jste předchozí zaměstnání opustili.

Získání podpory v nezaměstnanosti už nebude tak snadné Autor: shutterstock.com

Obvykle první dva měsíce získáváte jako podporu v nezaměstnanosti 65 % svého průměrného měsíčního výdělku. Třetí a čtvrtý je podpora na výši 55 % a od pátého měsíce pobíráte jen 45 % průměrného výdělku. Pokud jste pracovní poměr ukončili vy, a to bez závažného důvodu, nebo jste odešli na dohodu, pobíráte 45 % od začátku.

Opakovaná podpora? Ano, ale takto

Ve svém životě se můžete setkat se situací, kdy budete podporu potřebovat vícekrát. Za splnění podmínek můžete podporu čerpat opakovaně. Záleží ale na několika aspektech.

Pokud jste minulou podporu nevyužili plně, našli jste si nové zaměstnání, byli jste v něm alespoň 3 měsíce a opět dostanete výpověď a budete potřebovat podporu, můžete ji čerpat v plné délce v závislosti na vašem věku.

Pokud jste v práci byli méně než 3 měsíce, máte na podporu také nárok, ale ne podle tabulky. Využít můžete jen část, kterou jste nevyužili minule.

Pokud jste minulou podporu vyčerpali úplně, nemůžete o ni žádat znovu po 3 měsících, ale nejdříve po půl roce. A právě tyto lhůty se nejspíš prodlouží.

Se vším výše zmíněným musíte splnit podmínku, že jste v uplynulých 2 letech odpracovali 12 měsíců.

Vládní konsolidační balíček a konec spekulantů

Někteří lidé si spočítají, kolik času musí strávit v zaměstnání, aby dosáhli na podporu a dalších pár měsíců nemuseli pracovat. A právě tomuto chování má zabránit vládní konsolidační balíček. Pokud by byl návrh zákona schválen, místo dosavadních 3 měsíců v případě, že jste nevyčerpali předchozí podporu, byste nově mohli zažádat znovu až po 6 měsících. Pokud byste ji vyčerpali, místo půl roku byste museli čekat 9 měsíců.

Zdroj: penize.cz, finance.cz