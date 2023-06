Zdroj: shutterstock.com

Když v práci dostanete výpověď, vaše první kroky by měly směřovat na úřad práce. A to zejména kvůli platbám zdravotního pojištění, které jsou povinné. Při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání si zdravotní pojištění platit nemusíte, protože se stanete státním pojištěncem.

Podpora v nezaměstnanosti

Na ÚP si můžete zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Tu můžete pobírat 5 kalendářních měsíců v případě, že máte méně než 50 let. Pokud jste výpověď nepodali sami, v prvních dvou měsících činí podpora 65 % průměrného měsíčního výdělku a poté začne klesat. Třetí a čtvrtý měsíc dostanete 55 %, nakonec už jen 45 %. A v jakých případech na podporu nárok nemáte?

Výpověď z práce? Podívejte se na vaše práva a povinnosti:

Nemáte potřebnou dobu pojištění

Abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte splnit určitou dobu pojištění. To znamená, abyste byli účastníkem na důchodovém pojištění alespoň 12 měsíců v posledních 24 měsících.

Co je důchodové pojištění?

Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění. Je vám odváděno ze mzdy, pokud jste zaměstnanec. OSVČ na hlavní činnosti hradí na sociální pojištění každý měsíc zálohy. Hradí jej i osoby na vedlejší činnosti, pokud je jejich roční výdělek nad limit. Ten je letos ve výši 96 777 Kč za rok.

Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti? Autor: shutterstock.com

Když jste pracovali na dohody do limitu

Pokud jste si v posledních 2 letech přivydělávali jen prostřednictvím DPP a DPČ, navíc do limitu, podporu také nedostanete. Při výdělku do limitních částek se pojištění neodvádí. Limit u DPP je 10 000 Kč, limit u DPČ je 3 999 Kč.

Pokud jste na nemocenské nebo ve starobním důchodu

Osoby, které pobírají starobní důchod, nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají. Stejně jsou na tom osoby pobírající nemocenské dávky či výsluhový příspěvek. U výsluhového příspěvku nárok nevzniká, pokud je vyšší než podpora.

Když vás „vyrazí“ za porušení povinností zvlášť hrubým způsobem

Situace, které spadají pod porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, se posuzují individuálně. Znamenat to ale může třeba falšování docházky, případně krádeže majetku vašeho zaměstnavatele. Kromě toho, že vás zaměstnavatel může vyhodit na hodinu a nová práce se vám bude hledat špatně, navíc nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. A to v případě, že jste porušili pracovní povinnosti zvlášť hrubě v době do 6 měsíců před zařazením do evidence ÚP.

Když nedoložíte potřebné dokumenty

O podporu v nezaměstnanosti nestačí jen zažádat. Abyste si svůj nárok obhájili, musíte doložit další dokumenty. A to evidenční list důchodového pojištění, zápočtový list a potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

