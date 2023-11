Zdroj: shutterstock

Podzim je tady a s ním i bohatá paleta chutí a vůní, které nás zvou k experimentování v kuchyni. Listopad je ideální doba na to, abychom si užili všechny tyto podzimní dobroty a přetavili je do úžasných dezertů. V následujících odstavcích vám představíme několik nápadů na dezerty, které jsou inspirovány právě tímto ročním obdobím, a poradíme, jak je připravit, aby vám zpříjemnily chladné podzimní dny.

Stručný souhrn z článku: Podzim přináší bohatou paletu chutí a barev do naší kuchyně, s hlavními ingrediencemi jako jablka, hrušky, dýně, ořechy, skořice a vanilka.

Dýňový koláč je oblíbeným podzimním dezertem díky své sametové textuře a bohaté chuti, kterou získává díky skořici, muškátovému oříšku a hřebíčku.

Ovoce, jako jablka a hrušky, může být využito na vytvoření lahodných koláčů, a ořechy přidávají dezertům výraznou chuť a křupavou texturu. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Podzim je obdobím, kdy příroda předvádí svou neuvěřitelnou paletu barev a chutí. Jablka, hrušky, dýně, ořechy, skořice a vanilka, to vše se stává hlavními hrdiny našich kuchyní. Nejenže tyto ingredience přinášejí do našich dezertů výjimečné chutě, ale také vytvářejí útulnou atmosféru a přinášejí kousek podzimu přímo na náš stůl. Tak proč nevyužít těchto darů přírody a nepřipravit si něco opravdu výjimečného?

Recept na skořicové šneky, dýňovo-batátovou polévku, francouzské toasty & minicroissanty!

Jedním z nejpopulárnějších podzimních dezertů je bezesporu dýňový koláč

Tento tradiční americký dezert si získal srdce mnoha lidí po celém světě, a není divu. Jeho sametová, krémová textura a bohatá chuť dýně, okořeněná skořicí, muškátovým oříškem a hřebíčkem, jsou zárukou spokojenosti. A co víc, příprava je jednoduchá a výsledek stojí za to. Nebojte se experimentovat a přidat do těsta třeba trochu medu nebo javorového sirupu pro ještě lepší chuťový zážitek.

Jak na dýňový koláč? Vezměte 1 balení hotového křehkého těsta a rozválejte ho do formy na koláč, nechte odpočívat v chladu 30 minut. Mezitím předehřejte troubu na 180 °C. Smíchejte 400 g dýňového pyré, 3 velká vejce, 200 ml smetany, 150 g hnědého cukru, 1 lžičku mleté skořice, 1/2 lžičky mletého muškátového oříšku, špetku mletého hřebíčku, 1 lžíci medu nebo javorového sirupu a špetku soli do hladké směsi. Nalijte na těsto a pečte 45-50 minut dozlatova. Nechte vychladnout a poté chlaďte v lednici. Podávejte se šlehačkou a čerstvě mletou skořicí.

Pro milovníky ovoce je tu široká škála možností

Podzimní ovoce jako jablka, hrušky či švestky se dají využít na mnoho způsobů. Můžete je například naskládat na těsto a upéct lahodný ovocný koláč, nebo je přeměnit na jemnou povidlovou náplň do štrúdlu. Jablka a skořice tvoří neodolatelnou kombinaci, a když k nim přidáte ještě trochu tvarohu nebo vanilkového pudingu, získáte dezert, který potěší všechny vaše smysly.

A nakonec nesmíme zapomenout na ořechy, které jsou pro podzim tak typické

Vlašské ořechy, lískové oříšky či mandle, všechny tyto druhy ořechů můžete použít na přípravu nejrůznějších dezertů. Co takhle vyzkoušet ořechovou bábovku s karamelovou polevou nebo ořechové brownies? Ořechy přidají vašim dezertům nejen skvělou chuť, ale také krásnou křupavou texturu.

Recept na koláč s vlašskými ořechy a karamelem vám přinese kousek podzimního nebe přímo na talíř. Začněte stejně jako u jakéhokoli jiného koláče rozválením jednoho balení křehkého těsta do koláčové formy a chlazením v lednici. Předehřejte troubu na 180 °C. V hrnci rozpusťte 100 g másla, přidejte 100 g hnědého cukru a vařte, dokud se cukr nerozpustí, poté vmíchejte 150 ml smetany a vařte, až vznikne hladká karamelová omáčka, kterou necháte mírně vychladnout.

Vejce našlehejte s vanilkovým extraktem, špetkou soli a vmíchejte do nich karamel. Nasekané vlašské ořechy rozprostřete na těsto a přelijte připravenou směsí. Pečte 25-30 minut, dokud nezískáte krásně propečený a zlatavý koláč. Po upečení a vychladnutí ho můžete přelít zbylou karamelovou omáčkou.

Zdroje: kuchynelidlu.cz, apetitonline.cz