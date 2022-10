Zdroj: shutterstock.com

K tradičním podzimním dekoracím, které by u vás doma neměly chybět, patří věnec na dveře. Ten se na nich může vyjímat nejen na podzim, ale také na Vánoce, jaro – zkrátka v průběhu celého roku.

Použít můžete vše, co vás napadne a co se vám líbí. Nazdobit můžete koupený korpus na věnec, případně si jej můžete vytvořit z proutí nebo větviček.

Podzimní inspirace Autor: shutterstock.com

Využijte přírodniny, které jsou všude kolem

K výzdobě svého domova byste měli použít to, co v tomto ročním období nabízí sama příroda. Kromě pestrobarevného listí by to měly být také kaštany, žaludy, dýně či šišky. Všechny tyto přírodniny můžete poskládat do proutěné ošatky či košíku. Když přidáte lucerničku nebo svícen, dekorace je na světě.

K dalším materiálům, které můžete použít, patří i listopadky, vřes, ocúny či jiřiny. Vysadit je můžete do truhlíků či květináčů. A vystavit je můžete na zápraží vašeho domu, na parapet a kamkoliv jinam.

Zdroj: ireceptar.cz