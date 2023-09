Zdroj: shutterstock

Je podzim a příroda je v plném barevném rozkvětu! Co kdybychom si něco z té krásy přinesli i do vlastního domova? A co kdybychom to navíc vyrobili sami, a tím získali nejen novou dekoraci, ale i zážitek? V tomto článku se dozvíte, jak na to - svíčky, podzimní věnce a ovocné aranžmá.

Podzim je období, které má mnoho z nás spojeno s teplými nápoji, svíčkami a vlněnými svetry. Je to ale také ideální doba pro změnu interiéru. Tak proč se do toho nepustit svépomocí? Různé nápady na podzimní dekorace vám nejen umožní projevit kreativitu, ale také dodají vašemu domovu ten pravý podzimní nádech. Tak pojďme na to!

15 tipů na podzimní dekorace:

Podzimní věnec na dveře

Začněme u vstupu do vašeho domova. Podzimní věnec na dveře můžete vytvořit z přírodních materiálů, jako jsou větvičky, šišky, nebo dokonce sušené ovoce. Stačí si pořídit věnec ze slaměného nebo polystyrenového podkladu v květinářství a materiály na něm rozmístit podle svého gusta. Vše připevněte drátkem, tavnou pistolí nebo silnou nití a máte hotovo!

Dekorativní svíčky

Svíčky jsou synonymem podzimního období. Koupit si je můžete vcelku snadno, ale co takhle je vlastnoručně vytvořit? Nachystejte si staré skleničky od marmelády. Pomocí lepicí pistole na ně nalepte podzimní listy. Možnosti jsou nekonečné; můžete listy nalepit celé nebo jen jejich kousky, a to klidně na dno či po stranách skleniček. Jakmile jsou skleničky připraveny, přejděte k přípravě vosku. Vodní lázeň je ideální metoda, jak rozpustit sójový nebo včelí vosk. Pokud máte rádi vonné svíčky, přidejte do vosku skořici v prášku nebo několik kapek éterického oleje s vůní jablka, pomeranče nebo vanilky.

Pak se zaměřte na knoty. Do středu každé skleničky umístěte jeden knot. Aby stál rovně, vám pomůže špejle nebo tužka. Položte tužku přes okraj skleničky a k ní knot přivažte nebo jen zlehka opřete tak, aby zůstal ve svislé poloze. Teď nastal čas nalít rozpuštěný vosk do skleniček. Opatrně vosk nalijte okolo knotu a nechte ztuhnout, to celé by mělo trvat několik hodin.

Po ztuhnutí vosku odstraňte špejli nebo tužku a ustřihněte knot na vhodnou délku. Jako třešničku na dortu můžete kolem svíčky uvázat stuhu nebo jiný dekorativní prvek. A voilà! Máte dokonalé podzimní svíčky, které nejen krásně vypadají, ale i nádherně voní. Jsou ideálním doplňkem na stůl, okenní parapet nebo dokonce jako malý podzimní dárek pro vaše blízké!

Ovocné aranžmá

Podzim je bohatý na různé druhy ovoce. Proč je tedy nevyužít v dekoraci? Nakrájejte jablka, hrušky a dýně na plátky, nechte je vyschnout a následně je navlékněte na šňůru. Takové aranžmá můžete pověsit kdekoliv v bytě.

Tak a máme to! Tři rychlé, jednoduché, ale efektivní nápady na podzimní dekorace, které si můžete vyrobit sami a udělat svůj domov o něco útulnějším. Podzim je příliš krásný na to, abychom ho prožili bez dekorací a kreativity.

