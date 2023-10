Zdroj: shutterstock

A je to tady zase! Všude barevné listí, kabátky a horká kakaa. Ale pro někoho je podzim také obdobím, kdy cítí méně energie a více melancholie. Podzimní deprese není jen mýtus, je to skutečný jev, který ovlivňuje mnoho lidí po celém světě. Ale proč to tak je? A co můžeme dělat, abychom si udrželi dobrou náladu i v chladnějších měsících?

6 znaků, že máte podzimní depresi a měli byste vyhledat pomoc odborníka:

Sezónní afektivní porucha

Podzimní deprese, nazývaná též sezónní afektivní porucha (SAP), může mít různé příčiny. Snížené množství slunečního světla může narušit naše biologické hodiny, což může ovlivnit hladinu melatoninu a serotoninu v našem těle. Když k tomu přidáme chladnější počasí a méně času venku, je snadné pochopit, proč se můžeme cítit bez energie a náladově.

Jak se bránit podzimním depresím Podzimní deprese může být obtížné zvládnout, ale existuje několik tipů, jak se s ní vypořádat a předejít jí. Zde jsou některé z nich:Spěte dostatečně: Spánkový režim může mít velký vliv na náladu. Snažte se spát minimálně 7 hodin denně.

může mít velký vliv na náladu. Snažte se spát minimálně 7 hodin denně. Věnujte se koníčkům : Víkendy věnujte svým koníčkům a relaxaci. Dělejte věci, které vás baví a uvolňují.

: Víkendy věnujte svým koníčkům a relaxaci. Dělejte věci, které vás baví a uvolňují. Cvičte : Fyzická aktivita může pomoci zlepšit náladu a snížit stres. Zkuste pravidelně cvičit, třeba jógu nebo běhání.

: Fyzická aktivita může pomoci zlepšit náladu a snížit stres. Zkuste pravidelně cvičit, třeba jógu nebo běhání. Jezte zdravě : Strava může mít také vliv na náladu. Snažte se jíst zdravě a vyváženě, a omezte konzumaci sladkostí a alkoholu.

: Strava může mít také vliv na náladu. Snažte se jíst zdravě a vyváženě, a omezte konzumaci sladkostí a alkoholu. Hledejte podporu : Pokud se cítíte špatně, nebojte se hledat pomoc. Můžete se obrátit na odborníka, nebo si promluvit s přáteli a rodinou.

: Pokud se cítíte špatně, nebojte se hledat pomoc. Můžete se obrátit na odborníka, nebo si promluvit s přáteli a rodinou. Využijte světlo : Nedostatek světla může být jedním z faktorů podzimní deprese. Snažte se trávit více času venku na slunci, nebo si pořiďte speciální lampu proti sezónní afektivní poruše (SAD).

: Nedostatek světla může být jedním z faktorů podzimní deprese. Snažte se trávit více času venku na slunci, nebo si pořiďte speciální lampu proti sezónní afektivní poruše (SAD). Udržujte si rutinu : Snažte se udržovat si pravidelnou rutinu, ať už jde o spánkový režim, jídlo nebo cvičení. To může pomoci udržet stabilitu a snížit stres.

: Snažte se udržovat si pravidelnou rutinu, ať už jde o spánkový režim, jídlo nebo cvičení. To může pomoci udržet stabilitu a snížit stres. Zkuste meditaci : Meditace může pomoci snížit úzkost a stres a zlepšit náladu. Existuje mnoho aplikací a kurzů, které vám mohou pomoci začít.

: Meditace může pomoci snížit úzkost a stres a zlepšit náladu. Existuje mnoho aplikací a kurzů, které vám mohou pomoci začít. Vyhněte se stresu : Snažte se minimalizovat stresové situace a najděte si čas na relaxaci a odpočinek6.Najděte si čas pro sebe: Někdy je důležité si najít čas jen pro sebe.

: Snažte se minimalizovat stresové situace a najděte si čas na relaxaci a odpočinek6.Najděte si čas pro sebe: Někdy je důležité si najít čas jen pro sebe. Udělejte si horkou koupel, přečtěte si knihu nebo si poslechněte hudbu. Dělejte věci, které vás uklidní a uvolní.

Jak si tedy můžeme pomoci?

Základem je pravidelné vystavování se slunečnímu světlu, a to i v oblačných dnech. Krátká procházka venku během dne může udělat zázraky. Dále je dobré zaměřit se na zdravou výživu, cvičení a dostatek spánku. Pokud cítíte, že vaše nálada trvale klesá, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

A konečně, hledejte radost v malých věcech!

Podzim nabízí spoustu krás - od barevného listí, přes voňavé čaje, až po večery zahrabané pod dekou s oblíbenou knížkou. Připomeňte si, co vás dělá šťastnými, a snažte se to začlenit do svého každodenního života.

Zdroj: mayoclinic.org, nhs.uk, healthline.com