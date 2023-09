Zdroj: shutterstock.com

Ještě před tím, než se pustíme do našich tipů, bychom chtěli zmínit, že naše rady se týkají podzimních depek ve smyslu pochmurné nálady, nikoliv skutečných depresí. Pokud máte pocit, že jsou vaše pocity natolik zlé, že si s nimi sami neporadíte, doporučujeme vám návštěvu psychologa.

Podzimní splín není deprese

Jaké jsou tělesné příznaky deprese?

Podzimní depresi můžete znát také pod názvem sezónní afektivní porucha. Ta se projevuje skleslostí, únavou, negativními myšlenkami a pocity beznaděje. Vše je obvykle spojeno s nedostatkem slunečních paprsků a změnou biorytmu.

Tato porucha obvykle odezní na jaře nebo ve chvíli, kdy si člověk na nové roční období zvykne. Pokud vás ale trápí následující příznaky neustále, může se jednat o depresi. A tu by měl diagnostikovat lékař.

Příznaky deprese:

Špatná nálada v průběhu celého dne.

Nezájem o většinu denních aktivit, nemáte z nich žádnou radost.

Nemáte chuť k jídlu, nebo naopak jíte příliš.

Trpíte nespavostí, nebo spíte nadměrně.

Jste netrpěliví, zpomalení.

Jste unavení a nemáte žádnou energii (nezvládnete si třeba ani dojít do sprchy).

Nejste schopni se soustředit.

Máte myšlenky na sebevraždu, sebepoškozujete se.

Příznaky sezónní afektivní poruchy:

Jste výrazně unaveni.

Chcete spát přes den, hlavně odpoledne.

Máte chutě na sladké, následkem toho přibíráte.

Nezajímáte se o okolí, v práci nejste tolik výkonní.

Jste podráždění.

Máte problémy se spánkem.

Cítíte smutek a lehkou úzkost.

Jak bojovat s podzimními splíny? Autor: shutterstock.com

Jak se zbavit podzimních depresí?

Běžte na sluníčko

Přestože je sluníčka na podzim málo, když vysvitne, hned vyrazte ven. Pokud chcete přečkat podzim v teple, můžete svoji letní dovolenou přeložit právě na podzim. A můžete vyrazit tam, kde je tepla dostatek.

Spěte dostatečně

Denně byste měli spát více než 6 hodin, ale ne více než 9 hodin. Pokud budete spát málo, budete neustále unavení. A pokud budete spát příliš, budete unaveni také. Snažte se chodit spát i vstávat ve stejnou dobu.

Pravidelný pohyb

Pohyb patří nejen k fyzickému, ale také psychickému zdraví. Jakákoliv aktivita, kterou budete dělat alespoň půl hodiny, přispěje k vaší fyzické kondici. Ležení na pohovce vám nepomůže, ale procházka v přírodě vás nabije pozitivní energií.

Jezte zdravě

I vhodně zvolená strava může přispět k dobré náladě. Určitě se budete cítit lépe po zdravém jídle než po smaženém jídle, z něhož vás bude maximálně bolet žaludek. Jezte dostatek zeleniny, ořechy, lososa, ale i vajíčka. Důležité jsou vitaminy skupiny B, vápník i hořčík – vše napomáhá produkci serotoninu.

Smějte se

Na podzim vám možná do smíchu není, přesto ze sebe nějaký zkuste vykřesat. Zajděte si do lesa, do bazénu, do kina či divadla. Zkrátka vyrazte všude tam, kde vás to baví. Vaší náladě to pomůže.

Relaxujte

Občas si udělejte večer sami pro sebe – dopřejte si dobrou večeři, horkou koupel, zapalte si příjemně voňavou svíčku. K tomu přidejte svoji oblíbenou hudbu, případně se podívejte na hezký film.

Zdroj: benu.cz, pharmapoint.cz, dvojka.rozhlas.cz