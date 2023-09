Zdroj: shutterstock

Už jste zahlédli první spadané listy, a tím vám došlo, že léto je oficiálně za námi? Teď nastává to pravé roční období, kdy se naši zelení přátelé na zahradě připravují na dlouhý, chladný spánek. Ale pozor! Přesně v tuto chvíli se škůdci a nemoci plíživě usazují na našich miláčcích. Věděli jste, že podzim je ten ideální čas k tomu, aby se stromy a keře na zahradě dostaly do skvostné formy?

Podzim přináší nejen krásné barvy a vůni spáleného dřeva, ale také specifické výzvy pro zahradníky. Když stromy a keře přecházejí do svého "hibernačního" módu, je načase udělat několik kroků k tomu, aby přežily zimu ve zdraví a bez škůdců. To, že jsou listy plné barev, ještě neznamená, že je všechno pod kůrou v pořádku. Na výběr máte ze širokého arzenálu zahradnických technik, takže vám dáme rady, jak postupovat.

Postřik ovocných stromů. Jak na něj?

Jaké přípravy jsou zásadní

Podzim je obdobím, kdy se vyplatí zabývat se zejména prevencí. Ořízněte nezdravé a odumřelé větve, aby se zamezilo šíření nemocí. Provětrejte korunu, odstraňte přebytečné listí a zkontrolujte, zda nejsou vidět známky plísní nebo škůdců. Jak praví staré pořekadlo: “Kdo je připraven, není překvapen”.

A ještě jeden tip: nezapomeňte, kompostování je sice skvělý způsob, jak recyklovat zahradní odpad, ale buďte velmi opatrní, abyste do kompostu nedali nic, co by mohlo šířit nemoci. Například, pokud máte na zahradě stromy nebo keře, které byly postiženy nějakou chorobou – jako je třeba plíseň, houbové onemocnění, nebo různorodí škůdci – je nezbytně důležité nedávat odumřelé listy, větve nebo jiné části těchto rostlin do kompostu. Z těchto nemocných částí by se mohla šířit infekce a nakazit další rostliny, když budete používat hotový kompost jako hnojivo. Rovněž by se nemělo kompostovat ani ovoce napadené plísní nebo například rajčata s projevy bakteriálního onemocnění. V těchto případech je lepší nemocné materiály bezpečně odstranit – buď je spálit, nebo odvézt na speciální skládku pro zahradní odpad.

Prevence proti škůdcům a nemocem

Nástrahy, které podzim přináší, jsou různorodé – od houbových onemocnění až po nepříjemné parazity. Zde funguje pravidlo: kdo je připraven, není překvapen. Aplikujte ekologické pesticidy a fungicidy ještě před prvními mrazíky. Osvědčují se také různé nátěry stromových kmenů, které zabrání usazování škůdců. A co třeba malá "očistná kúra" pro vaše stromy, která je zbaví mechu a lišejníků?

Podzimní péče o stromy a keře nemusí být složitá, ale vyžaduje jistou dávku odbornosti a vědomostí. Nyní, když máte všechny tyto informace, není na co čekat. Navlékněte si zahradnické rukavice, sejměte z krku šálu a ponořte se do podzimního ošetřování zahrady. Jak říká zahradníkova mantra: "Kdo chce krásnou zahradu, musí se o ni starat celý rok." Tak směle do toho!

Zdroj: blog.davey.com, paramountplants.co.uk