Chcete mít v příštím roce bohatou úrodu? Pak nesmíte zanedbat podzimní přípravu svých záhonů. Jakou péči byste měli věnovat užitkové, ale i okrasné části vaší zahrady? A na co byste měli raději zapomenout?

K tomu, abyste si mohli užít bohatou úrodu, musí být půda na jaře zdravá a plná energie. Na podzim je naopak vyčerpaná.

Nejprve začněte s úklidem

Ze všeho nejdřív se zbavte všech rostlin, které už neporostou. Zbavte se všech zbývajících částí, ale i větví a listů. Kromě klasického zahradního nářadí, jako jsou motyky či hrábě, se vám může hodit kultivátor, který naruší povrch půdy, a díky tomu se vám bude plevel snáze odstraňovat.

V jakém stavu je půda v záhonech?

Na podzim byste měli připravit půdu na další období. Zkontrolujte, jaké má pH, poté jej přizpůsobte plodinám, které v ní budete pěstovat. Zatímco borůvky a další bobuloviny ocení kyselejší půdu, šeříky či hortenzie potřebují půdu alkalickou.

K okyselení půdy můžete využít hnůj, kompost, ale klidně i lógr z kávy. Protože vás ale jeden hrníček kávy nespasí, všechen použitý lógr je vhodné spolu s obsahem pytlíčků s černým čajem skladovat na jednom místě a použít vždy ve větším množství.

K tomu, aby byla půda alkalická, lze použít vápno, nikdy však hašené, protože je agresivní. A to by mělo za následek úbytek draslíku z půdy. A to nechceme. Použít můžete také dřevěný popel. A stejně jako v případě kávy, i tady budete potřebovat větší množství.

NÁŠ TIP: Do písčité půdy přidejte kompost nebo hnůj, zvýší se tím schopnost půdy zadržovat vlhkost. Naopak do hlinité půdy můžete přidat písek.

Nezapomínejte na hnojivo

Pokud budete do půdy zapracovávat hnojivo, kompost či hnůj, je vhodné použít vidle nebo kultivátor. V případě použití hnojiva použijte takové, které se má aplikovat na podzim. Použití kompostu a hnoje spolu s hnojivem dodá půdě nejen lepší strukturu, ale také spoustu živin a mikroorganismů, které jsou v půdě žádoucí. Půda potřebuje dusík, fosfor i draslík.

Pokud budete používat hnůj, je vhodné aplikovat 1 až 2 kg hnoje na metr čtvereční.

Zbavte se plevelů i škůdců

Plevel na záhonech a listí na trávníku nikdy nenechávejte na místě i přes zimu, jinak si zaděláte na problém s různými chorobami či škůdci. Nemluvě o faktu, že na jaře byste se museli zbavovat spousty nových plevelů, které by stihly zakořenit. Před zimou musí být všechny záhony čisté. Kromě odstranění plevelů je vhodné použít mulčovací materiál.

Odstraňte také listí z trávníku. Pokud zdobí vaši zahradu dlažba, spáry můžete zbavit plevele za pomoci kartáče nebo speciálního nože na spáry. Plevel můžete vytrhat také v trávníku – na trhu jsou k dostání k tomu určené přístroje.

Co byste na zahradě dělat neměli?

Ve dnech, kdy na podzim vydatně prší, nezalévejte. Avšak ani podzimní deště nejsou všemocné, a proto při sušších dnech nezapomínejte na vydatnou zálivku, díky které rostliny přežijí zimu, kdy mohou přijít mrazy bez deště a sněhu.

Přestože je vhodné půdu prokypřit, dělejte to na podzim jen povrchově, zejména kvůli odstranění plevelů. Důkladné kypření si nechte na jaro.

