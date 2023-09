Zdroj: shutterstock

Podzim. Roční doba, kdy listy na stromech mění barvu a my měníme lehké kotníkové ponožky za teplejší. Pro mnohé zahrádkáře to není jen čas na sbírání dýní a jablíček, ale i na sklizeň špenátu. Ano, slyšíte dobře! Tato zelená zahrádkářská pochoutka je nejen skvostným dodavatelem železa, ale také výborným společníkem na podzimním stole.

Kdy a jak špenát sklízet?

První a nejdůležitější pravidlo sklizně špenátu je, že čím mladší, tím lepší. Mladé listy jsou chutnější a měkčí. Sklizeň obvykle začíná, když listy dosáhnou délky 5-6 cm. Vždy sklízejte od okrajů, protože to pomáhá rostlině růst dovnitř. A pamatujte, špenát vyžaduje opakovanou péči. Pravidelná sklizeň podporuje růst nových listů.

Skladování špenátového pokladu

Jakmile máte v ruce hromadu špenátových listů, je čas přemýšlet o jeho skladování. Máte na výběr - můžete listy buď zmrazit, nebo je uschovat v ledničce zabalené do vlhkého papírového ručníku a igelitového sáčku. Pokud neplánujete uspořádat špenátový maraton, rozhodně doporučujeme jeho zmrazení. V lednici příliš dlouho nevydrží. Mějte však na paměti, že zmrazený špenát je nejlepší používat do smoothie nebo do vařených jídel.

Kreativní použití v kuchyni

Špenát není jen o salátech a smoothie. Co třeba špenátové pesto nebo špenátové lasagne? Můžete ho přidat i do omáček, palačinek nebo třeba do špenátových muffinů! A nezapomeňte, špenát je skvělý i jako příloha - jednoduše ho orestujte na pánvi s česnekem a máte hotovou delikatesu. To je skutečně zelený podzimní poklad!

