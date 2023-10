Zdroj: pixabay.com

Podzimní měsíce jsou ideálním obdobím pro sklizeň a sušení bylinek, aby vás zásoby vitaminů a chutí doprovázely celou zimu. Naučte se, jak na to správně, ať už jste začátečník, nebo zkušený bylinkář. V tomto článku vám prozradíme vše, co potřebujete vědět o sklizni a sušení bylinek, a ukážeme vám, jak mohou bylinky oživit vaše zimní dny.

Podzim přichází s barevným listím, chladnějším počasím a také s časem na sklizeň bylinek, které jste celé jaro a léto pěstovali. Bylinky nejenže krásně voní a přidávají chuť pokrmům, ale mnohé z nich mají i léčivé účinky. Nyní je tedy ten pravý čas začít s jejich sklizní a sušením, aby vám vydržely po celou zimu. A nemusíte se bát, i když jste to nikdy předtím nedělali, poradíme vám, jak na to!

Sběr a sušení léčivých bylin:

Než začnete se sklizní, je důležité vědět, které bylinky jsou na sklizeň připravené

Většina bylinek je nejlepší ke sklizni krátce před tím, než začnou kvést, protože právě v tomto období mají nejvíce aromatických látek a účinných složek. Vybírejte si čerstvé a zdravé listy, ideálně v suchém a slunečném dni. Sbírejte bylinky ráno, když už na nich není rosa, ale ještě nejsou vystaveny přímému slunečnímu svitu. A pamatujte, nikdy nesklízejte více než třetinu rostliny, abyste ji neoslabili.

Které bylinky se špatně suší? Především jsou to bylinky s vysokým obsahem vlhkosti, jako je například máta, pažitka, bazalka a estragon. Tyto bylinky mohou být náchylné k plísním a hnilobě, pokud nejsou správně usušeny. Proto je důležité dbát na to, aby bylinky byly dobře rozloženy a měly dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu během sušení. Pokud máte k dispozici sušičku na bylinky, může to být snadnější způsob, jak zajistit správné prosychání.

Po sklizni přichází na řadu sušení

Sušení bylinek je jedním z nejlepších způsobů, jak je uchovat, protože zachovává jejich chuť, vůni a účinné složky. Nejjednodušší metodou sušení je rozložení bylinek na suché, vzdušné místo, kde nejsou vystaveny přímému slunečnímu svitu. Můžete je také pověsit svazky hlavou dolů v suché a dobře větrané místnosti. Nezapomeňte bylinky pravidelně kontrolovat a obracejte je, aby schly rovnoměrně.

Když je čas bylinky správně uskladnit

Skvělou volbou jsou skleněné nádoby s těsnicím víčkem, které ochrání bylinky před vlhkostí a světlem. Ujistěte se, že jsou bylinky opravdu dobře usušené, jinak by mohly zplesnivět. Bylinky skladujte v chladném a tmavém prostředí, a pokud je to možné, tak v celých listech nebo květech, abyste zachovali co nejvíce jejich chuti a účinnosti. A teď už stačí jen čekat na zimu a užívat si svoje domácí bylinkové zásoby!

Zdroj: nchfp.uga.edu, thespruceeats.com