Nejkvalitnější sazenice ovocných dřevin seženete na podzim. Pěstitelé nabízí jak rostliny kontejnerované, tak i v pozdějším období ty prostokořenné. Od září jsou k dostání různé druhy rybízů, angrešt, borůvky chocholičnaté či rakytník. Během října pořídíte i další ovocné stromky, které jejich pěstitelé právě vyndali z půdy.

Jak na výsadbu ovocných dřevin

Pokud se vám nechce čekat dlouhá léta, než vám na zahradě vyroste jabloň, hrušeň nebo slivoň, můžete si pořídit již vzrostlou podobu. Takový strom bude nejspíš dostupný v kontejneru nebo v pozdním podzimu v balové formě.

Rostlinu musíte vysadit do mnohem větší výsadbové jámy, než je průměr balu. Při výsadbě nasypejte do jámy kompost nebo zahradnický substrát, který například v poměru 1:1 promícháte se stávající zeminou. Pokud by byla kvalita stávající půdy opravdu nízká a vy byste strom vysadili pouze do kvalitní zeminy, kořeny by dlouho neopustily výsadbovou jámu, což by se projevilo na jeho vitalitě i v nízké stabilitě. Kvalitní půdu proto vždy promíchejte se stejným poměrem stávající zeminy, aby si dřevina rychleji zvykla na stávající podmínky.

Vzrostlé stromy je třeba kotvit dvojicí nebo trojicí dřevěných kůlů se špicí a stabilizovat pomocí textilních úvazků. Výsadba menších ovocných výpěstků v prostokořenné podobě je ovšem už mnohem rychlejší a snazší, zvláště pokud jste si z obchodu přinesli kvalitně vypěstovanou rostlinu.

I přesto je však nutné rostlině upravit kořenový systém. Silné kosterní kořeny sestřihněte ostrými nůžkami, aby rána nebyla roztřepená. Drobné kořínky jen o část zkraťte. Korunku upravte tak, aby byly větve pokud možno rozprostřeny do prostoru. Křížící se výhony a větve jakkoliv poškozené a napadené chorobami odstraňte. Slabé větévky buď odstraňte celé, nebo jen zkraťte na pupen.

Stromek pak usaďte do takové výšky, aby několik centimetrů nad půdní povrch vyčnívalo místo roubování. Jinými slovy, roub nesmí být zahrnut zeminou, aby nezahníval. Stromek zeminou zasypávejte postupně a pečlivě přitom vrstvy zeminy hutněte, aby nikde nevznikly vzduchové kapsy.

Stromek nakonec stabilizujte kovovou nebo dřevěnou tyčí, ke které ho přivážete textilním úvazkem nebo silnějším provázkem. Drátky spíše nepoužívejte, protože se na ně často zapomíná a snadněji zarostou časem do kmínku.

