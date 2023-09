Zdroj: Shutterstock

V průběhu října bývá půda stále ještě dostatečně prohřátá, aby v ní čerstvě vysazené ovocné stromky dokázaly dobře zakořenit. Při podzimní výsadbě sazenice navíc dokáží lépe hospodařit se zimní a později i jarní zálivkou. Nemusíte se proto tolik obávat zaschnutí kořenů, které naopak hrozí v průběhu teplého a suchého jara.

Základní pravidla podzimní výsadby

1. Nové stromky nikdy nesázejte do jam po původních dřevinách, kde je půda prvních pár let vyčerpaná (obnova trvá okolo 5 let). Nesázejte je ani v přímé blízkosti starších stromů. Vyberte jiné místo s živným substrátem, které je dostatečně exponované vůči slunečním paprskům důležitých pro dozrávání plodů.

2. Místo pro výsadbu je vhodné připravit alespoň několik týdnů předem – zbavte jej plevele, který by mohl stromku ubírat vodu a živiny.

3. Výsadbová jáma by měla být zhruba 2x širší a hlubší, než je kořenový bal sazenice. Její dno vysypejte vrstvou kompostu, která vytvoří výživný podklad.

4. Sazenice dovezte jeden den před výsadbou. Zbavte je všech poškozených a přerostlých kořenů, čímž podpoříte lepší průtok vody. Připravenou rostlinu ponořte alespoň na 12 hodiny do vody.

5. První řez provádějte ihned po výsadbě a zbavte stromek nadbytečných výhonů (tzv. vlků). Usměrníte tak růst a přimějete stromek vést živiny a vodu do větví, které ponesou velké šťavnatější plody.

Ačkoliv většině ovocných dřevin prospívá podzimní výsadba, s těmito druhy počkejte při sázení až na jaro:

broskvoně, meruňky, mandloně a další na teplotu náchylnější peckoviny,

švestky, třešně, višně můžete sázet už na podzim, někteří zahrádkáři však nedají dopustit na jarní výsadbu,

stromy s velkým kořenovým balem.

