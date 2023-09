Zdroj: shutterstock

Podzim je pro mnoho zahradníků synonymem pro konec sezóny. Avšak to, co někteří považují za zahradnický konec hry, může být ve skutečnosti začátkem nové, barevné kapitoly! Možná už nemáme teplé večery a slunné dny, ale to neznamená, že by naše zahrady měly pustnout. V následujících odstavcích vám představíme několik nápadů a tipů, jak si vychutnat podzim v zahradě na plno.

Podzimní inspirace od profesionálů!

Jak si zahrada zachová svoji krásu: Výběr rostlin

Základem každé podzimní zahrady je správný výběr rostlin. Zatímco kvetoucí magnolie a růže královské jsou neodmyslitelnou součástí letní zahrady, k podzimu patří například chryzantémy, astry nebo okrasné trávy. Tyto rostliny nejenže přežijí chladné podzimní noci, ale právě v tomto období rozkvétají do své plné krásy. A pokud jste fanouškem jedlé zahrady, nezapomeňte na podzimní odrůdy zelí, salátů a kořenových plodin.

Barevné výstřelky: Jak vytvořit barevný kontrast

Nemusíme se spoléhat pouze na květy, abychom v zahradě vytvořili barevný efekt. Podzimní listí v odstínech oranžové, žluté a červené nám nabízí nádherný kontrast k zeleným travním plochám nebo stálezeleným keřům. Zkuste kombinovat stromy s nádherným podzimním listím, jako jsou javory nebo lípy, s keři, jako je rododendron. Dodejte zahradě něco navíc třeba dekoračními dýněmi nebo květinovým aranžmá v zemních tónech.

Nenechte se zastavit: Práce, která vás čeká

Máte-li pocit, že podzim je časem, kdy si zahradníci mohou odpočinout, jste na omylu. Střihání, sklizeň, kompostování a příprava na zimu jsou náročné úkoly, které nás čekají. Ale pozor, práce v podzimní zahradě může být i odměňující. Například očištěním záhonů a kompostováním si připravíte skvělý kompost na jarní výsadbu, a vaše snaha se vám vrátí v podobě ještě krásnější zahrady v příštím roce.

Podzimní zahrada může být stejně barevná a živá jako ta letní. Se správným výběrem rostlin, barevným kontrastem a neustálou péčí můžete vytvořit oázu klidu a krásy, která vás bude těšit i v chladných měsících.

