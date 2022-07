Zdroj: Rybníkáři

Pokud ještě nevíte, kam příští týden vyrazit s dětmi, zamiřte do jižních Čech. Městys Chlum u Třeboně se na pět dní promění v ráj pohádek, vodníků a dobré nálady.

Festival pohádek, písniček, soutěží a her se letos pořádá už po jedenadvacáté. Začíná v pondělí 1. srpna a končí v pátek 8. srpna. Stačí dorazit do Chlumu u Třeboně, přesněji do kempu Jih u rybníku Hejtman, který se stane hlavním dějištěm zábavy.

K vodě patří vodníci a k nim zase dobrá nálada. Autor: Rybníkáři

Určitě se ale stavte také na chlumském náměstí, kde se bude festival v pondělí v 18 hodin zahajovat a například ve středu tady potkáte dost možná nejvíce vodníků v Čechách.

Pro vaše ratolesti chystají tvořivé dílny, ty odvážnější se posadí na koně a všechny se pobaví na divadelní představení. Součástí festivalu jsou rovněž tradiční průvody, úvodní vodnický a závěrečný lampionový. Každý den děti čekají jiné pohádky a dobrá nálada na břehu nebo i ve vodě. ostatně přijďte se přesvědčit. Více informací o programu najdete zde.

