Ateliér Milieu tak myslel i na ně. Pořádná pohovka, kde ny se mohli rozvalit na sluníčku a kde by se mohli i schovat, pokud by bylo sluníčka moc, to je dobrý nápad, co říkáte? Tenhle projekt je opravdu unikátní. Doslova. Jde o jediný kus, který navrhli designeři pro dobrou věc – soutěž BarkHaus, kde se střetlo dvanáct designerů se svými výtvory. Tři z nich pak vyhráli, vytvořili prototyp a ten se pak dal do aukce. A tahle pohovka pro psa mezi ně patřila. Takže nejenže vypadá skvěle, má super nápad, ale výtěžek šel do útulku pro psy.

Jednoduchý nápad

Stejně jako jinde, je tohle vlastně zcela jednoduchý a přitom geniální nápad. Pes může mít svou pohovku nebo boudu i kdekoli na terase či zahradě. A protože psi milují nejen lenošení, ale třeba také přetahování, tak je pohovka na kolečkách a vepředu je tlustý provaz, za který si mohou svůj pelíšek přetáhnout kamkoli.

Konstrukce je jednoduchá – jde o laminované desky a jednoduchý trojúhelník s vyříznutým kruhovým otvorem pak vytvoří i prostor se stínem. Pak se sem vloží pohodlné polštáře, zavěsí se dvojmiska na dobroty a lenošení může začít.

No řekněte, nezvládli byste něco takového vyrobit sami?