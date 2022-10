Zdroj: Doblogoo

Tereza je z Prahy, vyrůstala ale v rodinném domě stejně jako její muž. Navzdory tomu původně uvažovali spíše o koupi bytu. Pak ale došli k tomu, že za byt v dosahu centra města zaplatí stejně, ne-li víc, jako za dům na okraji Prahy. Na prohlídku jejich budoucího domu vzal John Terezu v květnu 2019 vlastně tajně, cestou z jiné prohlídky, protože dům podle fotografií Tereza nejprve zavrhla. Výhled, klid a kouzlo místa jim oběma ale nakonec učarovalo natolik, že vilu (z roku 1997 o obytné ploše 290 m²) nakonec koupili – s vědomím, že bude třeba dál investovat do její rekonstrukce.

Rekonstrukce stále probíhá

S rekonstrukcí manželům pomáhají architekti Radka Valová a David Skořepa ze studia OOOOX. Asistovali už při koupi domu. Díky nim a známému stavaři manželé tušili, do čeho se pouští. Doposud je dle návrhu studia OOOOX zrekonstruováno přízemí se zádveřím, velkým obývacím pokojem a kuchyní. Tereza dlouho váhala, zda umělý černý kámen a černá stěna (tabulová barva) budou do kuchyně to pravé, ale s výsledkem je velmi spokojená. Obývací pokoj je plný světla, má nádherný výhled, vstup na terasu. Právě dostatek světla, jednoduché tvary, přírodní materiály, pastelové barvy jsou tak typické pro skandinávské interiéry. V tom se Tereziny představy s architekty protnuly. Výrazným prvkem je krb obložený materiálem Technistone a se speciálními úložnými policemi na dřevo.

Vůbec všechno je ve zrekonstruované části interiéru vymyšlené tak, aby se vždy dalo jednoduše uklidit – a to do zabudovaných úložných prostorů. Vzdušnost interiéru tak nenarušují žádné velké skříně nebo komody. Tereziny fanynky ji proto často na jejím Instagramu obdivují, že snad nemá doma nikdy nepořádek. Trik je ale prý právě v těch dobře promyšlených úložných prostorech.

Rekonstrukce bude pokračovat prvním patrem, kde se v současnosti nachází ložnice, dětský pokoj, herna a pokoj pro hosty. Tereza s Johnem mysleli při koupi domu hodně i na budoucnost. Dům má v současné době 12 místností a z toho je 5 koupelen. Dispozice se dá ale snadno změnit a v suterénu třeba vytvořit oddělenou bytovou jednotku pro děti, až budou cítit potřebu většího soukromí.

Terasa bezpečná pro děti

„Zvelebit postupně samozřejmě chceme i nejbližší okolí domu a zahradu. Původně jsme uvažovali o dřevěné terase, ale vzhledem k její velikosti (65 m²) by údržba byla opravdu náročná. Se dvěma malými dětmi jsme měli strach také z třísek, takže jsme se nakonec rozhodli pro dřevoplast a sáhli jsme po Twinsonu, systém Majestic Massive Pro. Vyrábí se v Belgii, je bezpečný pro děti a montáž byla hotová během dvou dnů,“ pochvaluje si Tereza.

„U Terezy jsme instalovali terasu v odstínu kouřově šedý dub. Je z naší nabídky nejsvětlejší, proto se nerozpaluje od slunce. Při montáži jsme si museli poradit s různorodým podkladem. Spodní konstrukce terasy je tak zčásti umístěná na původní (zvlněné) betonové dlažbě a zčásti také na úplně nezpevněném povrchu, který bylo třeba nejprve zajistit a zakrýt geotextilií, aby tudy neprorůstala tráva,“ doplňuje Petr Klaban, technický a produktový manažer společnosti Deceuninck pro stavební systémy z materiálu Twinson.

Aby je dům nezruinoval

Nové majitele ale dost překvapilo první roční vyúčtování za elektřinu, které bylo v řádech vysokých desítek tisíc korun. V suterénu a v přízemí je stále původní vysokoteplotní podlahové vytápění, v prvním patře radiátory, dům není řádně zateplený, ale největší část energie spolkne vnitřní vyhřívaný bazén s protiproudem.

A tak nejdřív řešili, jak tuhle finanční nerovnost zrušit. Instalovali pak na doporučení známých na terasu velké tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 3 H HT. „Odstávka zdroje tepla a přepojení na nový zdroj by běžně proběhla během jednoho dne, v tomto případě to ale bylo kvůli napojení na ohřev bazénu složitější, takže odstávka trvala celkem dva dny. Práce probíhaly pouze v technické místnosti a na terase, kam byla umístěna venkovní jednotka. Žádné další úpravy otopné soustavy nebyly třeba,“ vysvětluje Vladimír Macháček, zodpovědný za prodej rezidenčních výrobků Daikin, a doplňuje i reálné úspory po necelém roce provozu čerpadla: „Dosud naměřené hodnoty naznačují, že se majitelé dostali na 33 % původní spotřeby elektrické energie. Po cca osmi měsících provozu potvrzuje provozní úspora prostou návratnost investice kolem 4 let oproti původnímu elektrokotli.“

Tři muži, tři jazyky

Tereza mluví na své malé syny česky, její muž norsky, ale jejich společným jazykem je angličtina. Děti se tak přirozeně učí všechny tři jazyky najednou. V Norsku se ale Tereza naučila ničím se příliš nestresovat a věci řešit s klidem. Ani tenhle babylon ji tedy z míry vyvést nemůže.

