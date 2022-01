Zdroj: Shutterstock

Už před lety podpořil pěstitelskou vášeň styl urban jungle orientovaný zejména na pokojovky v městských bytech. Dnes je to trochu jinak, čím víc jsme zavření ve svých domovech, tím spíš inklinujeme k tomu dostat do nich více zeleně, ať už bydlíme ve městě, nebo na venkově. Co tedy vyzkoušet? Například kokedamy, aerária nebo rostlinná terária, živé zelené obrazy i stabilizované mechy.

Kouzelné kokedamy

Na našem trhu se objevují už pár let, k jejich velké propagaci přispěla zahradní architektka Lenka Hrubá. Představte si třeba fíkus, anturii nebo kapradinu, které nezasadíte do květináče, ale obalíte speciální zeminou, vytvarovanou do podoby koule. Pak se přidá mech a opletení provázkem, za který se pověsí. Nebo ji postavte do kovového stojánku, položte na stůl, jak je libo. Závěs na strop však šetří místo. Tímto způsobem se dá doma pěstovat mnoho tradičních hrnkovek a také zakrslé formy jehličnanů.

Kokedamě to nejvíce sluší zavěšené v prostoru Autor: Shutterstock

Jako pro panenky

Aerária jsou okrasné skleněné nádoby různých tvarů, které se věsí. V tom je jejich největší síla, podobně jako u kokedam. Tvarem můžou připomínat kouli, slzu či kapku, některá mají háček i dole, aby se jich dalo pověsit více pod sebe. V aeráriích lze pěstovat sukulenty, vlhkomilné rostliny, mini orchideje a bezvadné jsou také maličké tillandsie, žijící ze vzdušné vlhkosti (obejdou se bez zeminy).

Ale tillandsiím a mnohým sukulentům či kaktusům to bude rovněž slušet v rostlinném teráriu, které se hodí pro ty z vás, kdo jste na štíru se zálivkou. Opět jde o skleněnou nádobu, otevřenou, či uzavřenou, jen umístěnou na stole, polici, komodě...

Vlevo orchidej v aeráriu, vpravo tillandsie v rostlinném teráriu Autor: Zahradananiti.cz

Zelené obrazy

Pěstování na stěně rovněž šetří místo, tak proč si místo tradičního obrazu nepořídit ten z rostlin. Prodávají se například plastové boxy s otvory, do kterých se vloží kořeny rostlin zasazené do speciálního substrátu. Místo květináče poslouží i speciální syntetický kapsář. Kdybyste ho pohledově znásobili, dostanete se k větší zelené stěně. Rostliny se v ní pěstují ve speciální textilii s omezeným množstvím zeminy. Ale setkáte se i s hydroponickým řešením. A na jaře si na balkon můžete vyrobit vertikální zahrádku z palet.

Mechové obrazy jsou čím dál víc populární Autor: Hornbch

Stabilizovaný mech

S těmito mechy se v poslední době doslova „roztrhl pytel“. A není divu, nepotřebují téměř žádnou péči. Přírodní mechy se suší a stabilizují konzervanty. Aby vydržely opravdu pěkné, zachovaly si vzhled i barvu ideálně 4 až 5 let, hodně závisí také na místě a vaší nepéči. Nejde o překlep. Nezalévají se, přesněji, nesmí se zalévat, ale potřebují vzdušnou vlhkost asi 50, lépe 60 procent a prostor, kam nemíří slunce.



Zdroj: Zahrada na niti, Pan mech