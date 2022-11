Zdroj: Shutterstock

Při výběru pokojových rostlin do dětského pokojíčku vycházejte z několika základních pravidel. Nutné je vždy zohlednit věk dětí, které danou místnost obývají. Menší děti mají tendenci vše ochutnávat nebo shazovat. Proto by ve svém pokoji neměly mít žádné rostliny.

Důležité je přihlížet také k velikosti a umístění dětského pokoje v rámci bytu. Všeobecně jsou vhodnější menší druhy rostlin kompaktnějšího tvaru, přičemž doporučujeme umístit do dětského pokoje spíše méně druhů (ideálně dva až tři), nikdy ne větší sbírku pokojových rostlin. Vyšší, bujně rostoucí druhy by dětem mohly překážet při hrách a pohybu po místnosti.

Nezapomínejme také, že do dětských pokojů rozhodně nepatří jedovaté rostliny ani druhy s trny či špičatými listy, například juky, které by dětem mohly způsobit poranění. Do pokojů těch nejmenších určitě neumísťujte ani mohutné a těžké druhy pokojových rostlin v masivních nádobách. Zeleň můžete postavit do nevyužitých rohů, výklenků, na poličku či skříňku (pokud jsou děti větší), případně na okenní parapet nebo před prázdnou stěnu. Rostliny však rozhodně nepatří do středu místnosti nebo na místa, kde si děti nejčastěji hrají.

V podstatě platí, že do dětských pokojů jsou ideální spíše rychle rostoucí, celoročně proměnlivé a nenáročné druhy. Rostliny, které vyžadují časté zalévání, přihnojování, řez či postřikování chemickými přípravky proti chorobám a škůdcům, sem rozhodně nepatří. Listy i celé rostliny by měly být dostatečně odolné proti mechanickému poškození, dotykům i nárazům. Vhodné jsou proto zejména druhy s tuhými a kožovitými listy. Zvědavý dětský pohled upoutají především rostliny s velkými květy sytých barev nebo druhy, které v určitém období zdobí zajímavé barevné plody.

Prověřenou volbou jsou například bohatě kvetoucí africké fialky, gerbery, kalanchoe nebo pro děti mimořádně atraktivní pantoflíčky. Vybrané pokojovky by měly být ideálně trvalky, při sezonních druzích mohou být děti zklamané, když rostlina zakrátko uhyne.

