Zdroj: pexels.com

Každý milovník pokojových rostlin v interiéru nám dá za pravdu, že při odjezdu na dovolenou či jinou vícedenní cestu se radost mění ve starost. Bohužel – pokojovky se na dovolenou neberou. Víte, co dělat, abyste se z nich mohli radovat i po vašem návratu domů? A jak zařídit, aby vaše odloučení zvládly bez újmy?

Pokud se o své pokojové rostliny postaráte předem, týden to bez vás doma zvládnou. Pokud se jedná o 2 týdny, už to bude chtít péči zvenčí. A na delší dobu je vhodné přemístit je k někomu, kdo se o ně v době vaší nepřítomnosti postará.

Kontroly nechte na sousedce

Nejlepší řešení je to nejjednodušší. Než složitě vymýšlet, jak rostlinám dodávat vláhu na dálku (tohle nejspíš nevymyslíte), je vhodnější a jednodušší volbou požádat o pomoc někoho z rodiny nebo třeba sousedku. Jediné, co budete muset udělat, je doma lehce poklidit a nezapomenout předat klíče.

Možná budete muset počítat s tím, že se sousedům postaráte o kytky ve chvíli, kdy se vydají na dovolenou oni. Sousedé navíc mohou kontrolovat, zda je v bytě vše, jak má být.

Jak to zvládnout bez pomoci zvenčí?

Pokud chcete, aby vaše pokojovky vydržely pár dní bez péče, musíte je přestat krmit. To znamená žádné přihnojování. Hnojení totiž podporuje růst. A k tomu rostliny potřebují i více vody. Takže rostlinky nechte hezky v klidu. Žízeň vašich rostlin může utlumit také méně světla. Když pokoj proměníte v polostín, pokojovkám to neublíží. Dejte si pozor, aby byla teplota v pokoji co nejstálejší.

Péče o pokojovky, když jste na dovolené Autor: pexels.com

Dopřejte jim společnost

Vytvořte skupinky rostlin s podobnými nároky. Květináče dejte k sobě. Vzájemně si budou pomáhat udržovat vlhkost. Pokud vám bude pomáhat výše uvedená sousedka, jistě ocení i fakt, že nebude muset hledat každou rostlinu zvlášť a řešit, co s ní.

Vlhkost je důležitá

Rostlinám prospěje dostatek vlhkosti. Použít můžete podmisky, které naplníte vodou a umístíte mezi květináče. Odpařování se postará o ideální mikroklima. Aby se voda neodpařovala z půdy tak rychle, můžete přidat neutrální mulč. Dobře poslouží keramzit.

A jako poslední! Těsně před odjezdem pokojové rostliny pořádně zalijte. Snažte se je nepřelít. V opačném případě je utopíte. Vyzkoušet můžete větší podtácky, aby mohly rostliny čerpat, kolik budou chtít.

Do koupelny s nimi

Pokojové rostliny můžete přemístit také do koupelny, ideálně do vany. Je zde chladněji, méně světla, více vlhkosti ve vzduchu. Před cestou rostliny osprchujte – listy, ale i do podmisek. A můžete na týden odjet.

Pro nás línější – automatická závlaha

Pokud milujete techniku a nechcete vymýšlet složité postupy, jak udržet rostliny naživu, můžete pořídit automatizovanou kapkovou závlahu. Tu můžete řídit pomocí telefonu na dálku. Zatímco vy budete ležet na pláži u moře, vaše pokojovky si užijí koupel doma.

Zdroj: cnet.com, herbsathome.co