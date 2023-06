Zdroj: Shutterstock

Jsou lidé, kterým by pod rukama rozkvetl snad i kámen. A pak jsou tací, kteří dokážou zahubit žízní i kaktus. Pokud patříte do té druhé skupiny, máme pro vás přehled pokojových rostlin, které jsou na pěstování nejméně náročné.

Pokud hledáte pokojové rostliny, které jsou nenáročné a obtížně se hubí, toto jsou jedny z nejlepších možností. Nejenže jsou to skvělé rostliny na pěstování, ale jsou také odolné a budou dobrými startovacími rostlinami. Budete-li mít s těmito rostlinami úspěch, můžete se pustit do náročnějších pokojových rostlin. Určitě to ale není tak, že se o ně nebudete muset starat. Zálivku, občasné přesazení a přísun hnojiva potřebuje každá pokojovka.

1. Aloe vera

Aloe má silné, tuhé listy, přesto se v nich skrývá jisté kouzlo a na vašem stole či nočním stolku se bude vyjímat skvěle. Její listy jsou považovány za nejúčinnější přírodní prostředek na léčbu popálenin a odřenin. Aloe miluje nepřímé světlo a rozhodně nebude ráda, když ji přemokříte. Stačí ji každý týden nebo dva namočit postavit na chvilku do misky s vodou.

2. Zelenec

Tato rostlina s dlouhými úzkými listy vytváří rychle rostoucí výhony, kterými se reprodukuje, takže jich brzy můžete mít plný byt. A hlavně – u zelence bylo prokázáno, že snižuje znečištění vnitřního ovzduší. Jen ji pěstujte na dobře osvětlených místech a nezapomeňte ji jednou za týden zalít.

3. Lopatkovec

Pro svou nenáročnost a krásné bílé květy je to jedna z nejoblíbenějších rostlin. Dokonce se o ní tvrdí, že dokáže chytat toxiny ze vzduchu a tím jej čistit. Protože roste v pralese, bude se jí dobře dařit v pokoji, na světle, ale ne na přímém slunci. Rostlina nemá ráda přelévání a někteří odborníci dokonce doporučují počkat se zaléváním, dokud její listy nezačnou trochu vadnout.

4. Tlustice

Sukulenty pocházejí z Afriky, a tak jsou na nehostinné podmínky zvyklé. V tlustých listech mají zásobárnu vody, takže bez zalévání vydrží skutečně dlouho. Tlustice má ráda světlo, ve stínu bude žloutnout. Jinou péči ale nepotřebuje.

5. Tchýnin jazyk

Tchýnin jazyk je skoro nesmrtelný. Daří se mu v polostínu i na velmi světlém místě. Zalévat ho stačí i jednou za tři týdny. Je to dokonalá rostlina pro začátečníky, a to včetně dětí, které se na ní mohou naučit i to, jak snadno se rostlina množí. Vypadají skvěle ve společnosti ostatních rostlin i jako solitéry.

Zdroj: flamengo-kvetiny.cz, homelook.cz