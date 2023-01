Zdroj: Shutterstock

V zimě mají rostliny období odpočinku. To však neznamená, že se o ně nemusíte starat. Co dělat, aby se vaše pokojové rostliny úspěšně dožily jara? Přečtěte si o nejčastějších problémech rostlin v zimním období.

Každý z nás se jistě setkal s nějakým problémem u svých pokojových rostlin v zimním období. Často rostlinám opadávají listy, mají suché konce listů, žloutnou nebo uhnívají. Jaký je ale důvod? Pro úspěšné rozklíčování problému je ideální mít představu o tom, jak se o rostlinky staráte. Pokud si nepamatujete, kdy jste je naposled zalévali, veďte si deník. Důležité je mít přehled o tom, co se s rostlinou děje, a podle toho nejjednodušeji zjistíte, co jí asi tak vadí.

1. Přelití

Pokud má vaše rostlina skvrny na listech, hnijící listy i stonek nebo mokrou zeminu, která nestíhá proschnout, na vině je přelití. Jak přelití napravit? Nezalévejte rostlinu, dokud zemina neproschne. V případě hnijících kořenů je třeba rostlině vyměnit zeminu a odstranit měkké kořeny.

Při zalévání pamatujte na to, že „méně je více”. Obzvlášť v zimě je nutné nechat zeminu opravdu proschnout, než ji znovu zalijete. Ideální pomůckou pro to, jestli už je třeba zemina zalít, je váš ukazováček. Stačí jej strčit do zeminy, a pokud na hloubku 3 cm cítíte stále vlhkou zeminu, ještě nezalévejte.

2. Nedostatek světla

Množství světla je spjato se zálivkou, a proto je na něj potřeba brát ohled. Je-li rostlina dále od okna, rostlinu zalévejte méně, než kdybyste ji měli na okně. Doporučujeme tak rostliny umístit co nejblíže k oknu. Čím více světla má, tím lépe se se zimou vyrovná.

A jak rostlina reaguje na nedostatek světla? Nejčastěji shazuje listy. Tento problém napravíte tak, že rostliny přesunete na nejsvětlejší možné místo. Pokud se i po přemístění rostlině nedaří a jste si jisti, že rostlinu nepřeléváte, můžete zkusit rostlinu přisvěcovat umělým osvětlením vhodným pro rostliny.

3. Nízké teploty

Většina pokojových rostlin původně pochází z tropů, což vysvětluje, proč jim nízké teploty nesvědčí. Optimální teploty jsou v rozmezí 15-23 stupňů. Každá rostlinka má požadavky trošku jiné, takže si vždy nastudujte, jaká teplota je pro ně vhodná.

Pokud je rostlina podchlazená, listy se jí kroutí a upadnou. Často se také stává, že zežloutnou nebo zhnědnou. Dejte si tedy pozor na to, zda není rostlina umístěna v průvanu, nebo na ni netáhne skrz stará okna. Pozor si dávejte také na větrání, je potřeba rostlinu v době otevřeného okna umístit do bezpečné vzdálenosti.

