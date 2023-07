Zdroj: shutterstock.com

I když jsou pokojové rostliny do jisté míry závislé na tom, zda na ně svítí dostatek slunečního světla, v létě jim může i škodit. Znáte to – všeho moc škodí. Vnější listové tkáně se mohou snadno spálit. I proto si hlídejte, kolik hodin denně budou vaše rostliny vystaveny intenzivnímu slunci.

Všeho moc škodí – i slunce

Pokud na vaše pokojovky „praží“ celý den, odsuňte je z přímého slunečního světla do stínu, sluníčko jim dopřávejte jen ráno. Spáleniny mohou znamenat přesušení, které povede ke zhnědnutí, případně narušení integrity povrchu listů. To doprovází zežloutnutí či zbělání listů.

Pokud se vám nechce rostliny každou chvíli stěhovat, můžete jim pořídit zástěnu. Třeba ve formě okenní sítě, která zajistí alespoň částečnou ochranu před sluníčkem.

Rostliny nemají nejlepší termoregulaci, ale umí se ochladit. A to tak, že „potí“ vodu průduchy v listech. Tenhle systém není všemocný. Aby rostlina nepřišla o všechnu vodu, tyto průchody preventivně uzavře. Tím se přestane ochlazovat a může dojít k sesychání.

Nebude chtít vyschnout – a proto vyschne. Pokud bude rostlina dobře hydratovaná, dokáže se ochlazovat déle. Proto rostliny za horkých dní zalévejte častěji.

S vodou buďte opatrní

Pokojové rostliny mají během veder větší spotřebu vody, proto je častější zálivka nutností. Dejte si však pozor na to, kolik vody bude v substrátu a nakolik bude hydratovaná přímo rostlina. Někdy se může stát, že rostlina bude mít vody dost, ale slunce vysuší jen substrát.

Rostliny nemůžete nechat vysychat, ale ani je nechat plavat ve vodě. Pokud rostlině začnou hnít kořeny, nenechte je vysychat úplně, pokojovka by šla z extrému do extrému. Rostlinu raději prostříhejte, případně přesaďte.

Zalévat byste měli hlavně ráno a navečer. Při zalévání v poledne by mohla voda v substrátu vyschnout rychleji, než by se dostala ke kořenům. Rostliny byste neměli zalévat ani na přímém slunci. Pak stačí kapka vody na listu a ten bude spálený.

Můžete rostliny chladit?

Zálivka by měla mít pokojovou teplotu. Pokud použijete ledovou vodu, rostlina bude mít teplotní šok. Co vám ale může pomoci, jsou ledové kostky. Ty nikdy nedávejte na povrch, ale ani přímo k rostlině. Led se nesmí dotýkat kořenů, jinak by je spálil. Led můžete dát do hlíny, kde se bude pomalu rozpouštět. Rostlinu to osvěží.

Pokojovkám prospěje také trocha páry v jejich blízkosti – můžete použít zvlhčovač vzduchu, ale stačí vedle nich položit misku s vodou.

Čistota je půl zdraví

A platí to i u rostlin. Ty pravidelně zbavujte prachu – suchým hadříkem nebo ve sprše. Díky tomu budou rostliny lépe dýchat. Kapky vody ze sprchy však nenechávejte usychat na slunci, hrozilo by jejich popálení.

A co květináče?

V horku se rostlinám nebude dařit v plastových květináčích – obzvlášť v těch tmavých. Kořeny rostliny jsou v nich jako v rozpálené peci. Květináče z pálené hlíny fungují podobně. Ideální jsou keramické formy se silnými stěnami.

