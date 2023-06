Zdroj: shutterstock.com

V porovnání s ostatními škůdci jsou krtonožky poměrně velké. Přestože se v České republice vyskytují v hojném počtu, nejsou známé tolik, jako třeba mandelinky nebo slimáci. Přesto umí napáchat nepříjemné škody. A my vám dnes řekneme, jak se krtonožek na zahradě můžete zbavit.

Dospělé krtonožky se budou na vaší zahradě objevovat jen v době rozmnožování – a to od května do června. Samičky tohoto škůdce vyhrabou v půdě komůrku o hloubce 5 až 25 cm. A nakladou do ní 200 až 400 vajíček. Krtonožky okusují kořeny, což znamená úhyn rostlin. Krtonožka zvládne během tří měsíců vytvořit hned několik svých hnízd.

Jak poznáte krtonožku obecnou?

Velikost krtonožky je mezi 4 až 7 cm. Svrchu je tmavohnědá, břicho je šedohnědé. Její válcovité tělo pokrývají jemné chloupky. Z hlavy jí trčí velká tykadla. Její přední křídla jsou krátká a neschopná letu. Protože má ale i zadní křídla, vzlétnout může. Krtonožka je převážně noční živočich.

Díky svým předním nohám může vyhrabat hlubokou jámu pro svá vajíčka. Ta mají bílou barvu, zatímco larvy jsou světle žluté. Larvy krtonožky přezimují v hloubce 0,5 až 2 cm. Živí se humusem, později kořeny rostlin. Kvůli tomu rostliny zvadnou a uschnou. Vývoj krtonožky trvá dva roky, třetí rok je schopna klást vajíčka.

Co způsobí krtonožka na zahradě?

Krtonožka dělá největší škodu na zelenině. Má ráda zelí, mrkev, okurky, rajčata, dýně, ale i luštěniny. Pochutná si také na kořenech drobného ovoce či na trávníku a okrasných rostlinách. Nejvíce jí vyhovují mladé rostliny.

Zbavte se jich za pomoci přirozených nepřátel

Krtonožky mají v přírodě své přirozené nepřátele. Mezi nimi jsou nejen různí ptáci, ale také krtci či kočky. I proto je velká škoda, že se většinu nepřátel krtonožky snaží zahrádkáři vymýtit.

Krtonožky a biologická ochrana

Pokud nechcete do půdy na své zahradě sypat spoustu mnohdy zbytečné chemie, můžete se krtonožky zbavit ekologicky. A to aplikací hlístic rodu Steinernema carpocapsae do půdy. Výhodou těchto hlístic je široké spektrum jejich účinku. Kromě krtonožek se postarají i o další hmyz.

Krtonožka Autor: shutterstock.com

Hlístice přidávejte do půdy během jara nebo na podzim. Hlístice napadnou larvy krtonožky, do nichž nakladou svá vajíčka. Dále vylučují bakterie, které se dostanou do tkáně hostitele, a ten za pár dní zemře. Hlístice se z půdy postupně vytratí – neohrozí člověka ani zvířata.

Zničte hnízda krtonožky

Pokud v půdě najdete bezdůvodně vyschlé rostliny, podívejte se, zda v jejich okolí nenajdete hnízda krtonožek. Pokud ano, můžete je manuálně pochytat – to se vám podaří zejména večer. Do půdy můžete vykopat díru, až po její okraj vložte květináč s hladkými stěnami. Krtonožky spadnou do květináče a poté je pochytáte.

