Tolik objednávek, jako za poslední rok, ještě firmy dodávající tepelná čerpadla neměly ani za všechny roky předchozí existence. Přesto je tu stále spousta lidí, kteří tepelným čerpadlům nevěří a mají pro to několik důvodů.

Ty důvody někdy mají svá opodstatnění, někdy ale jsou to spíš jen problémy s výběrem techniky a nesprávným návrhem. Pojďme se na ty „nedostatky“ podívat.

Tepelné čerpadlo je příliš hlučné

Ano, tepelné čerpadlo je hlučné. Ovšem je hlučné tak, jak vy chcete. Hluk vychází z technických specifikací stroje a jako jsou na trhu levné mašiny s hlučnými ložisky a vrtulemi, které budou hučet na celou ulici, tak jsou na trhu i systémy s velmi nízkou hodnotou hluku. Nadměrně hlasitý chod by u něj určitě neměl být standardem, s nímž je nutné se jednoduše smířit.

„S tím, jak stoupá obliba tepelných čerpadel a tedy i jejich využití, se ukazuje co nejtišší provoz jako jedna z jejich nejdůležitějších vlastností. Číselně ji stanovuje tak zvaný akustický výkon a najdete ho například na energetickém štítku.

Pro představu – naše čerpadlo Acond PRO R dosahuje akustického výkonu 49,3 dB, průměrné hodnoty na trhu se přitom pohybují mezi 55 až 65 dB,“ radí Jakub Tykal, obchodní ředitel společnosti Acond, kterého jsme s těmito problematickými body konfrontovali. Podle odborníků přitom každý decibel navíc způsobí velký rozdíl. Neúprosná fyzika totiž říká, že každé tři decibely hlučnost zdvojnásobí, protože hluk nemá lineární nárůst, ale exponenciální.

Na tichost čerpadla má ovšem vliv i místo, které mu na pozemku vybereme. V bezprostřední blízkosti by proto neměla být žádná odrazová plocha jako zídka nebo plot. Jestliže bude čerpadlo umístěno někde v rohu domu, kde je hodně odrazových ploch, zvuk se bude rovněž více šířit.

Pořízení čerpadla je velmi drahé

Opět musíme hned na začátek dát za pravdu tomuto tvrzení. Není to levná záležitost a stojí to opravdu hodně peněz, zvlášť pokud chcete s tím i změnit starou otopnou soustavu. Topit do starých topení se leckdy nevyplatí a je lepší topit na nižší teplotu s větší teplosměnnou plochou. Ovšem koupě tepelného čerpadla je investice. Jednoho dne se ale vrátí. Při dnešních cenách energií je tento horizont docela blízký.

Konkrétní návratnost se vždy bude lišit dům od domu a také podle toho, jak výkonné a úsporné je vybrané čerpadlo. Logika říká, že když na počátku sáhnete hlouběji do kapsy a investujete do opravdu dobrého zařízení, dosáhnete s ním větší úspory a tím také rychlejší návratnosti.

Ta se navíc vzhledem k neustále rostoucím cenám energií vlastně zkracuje. Na nákup čerpadla lze navíc získat příspěvek od státu, s jehož vyřízením vám navíc dobrý výrobce pomůže. Z pohledu provozu je navíc nespornou výhodou tepelných čerpadel i to, že oproti plynu jsou dlouhodobé výpadky dodávky elektřiny mnohem méně pravděpodobné.

Příště si probereme další typické důvody, proč si tepelné čerpadlo (ne)pořizovat.

